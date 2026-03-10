西貢灣景小築 高曠巨廳獨特奢華 盡覽山海雙景

西貢清水灣環境怡人，有人有水，生活相當悠閒。今日精選區內低密度洋房屋苑灣景小築，市場正有5房5浴洋房放盤，實用面積3051方呎，客飯廳採錯層設計，可享海景與山巒綠意，市場有少。

灣景小築位於清水灣道231號，由6座洋房組成，提供室外泳池等設施。今日介紹該項目其中一座放盤花園洋房，特別有車庫，可泊4車，方便自駕出入。馬上走入屋，

客飯廳空間寬敞且樓底極高，宛如一張純白畫布，等待追求獨特設計的您來精心塑造。

西貢灣景小築現有5房5浴靚裝大屋放售，實用面積3051方呎，最新叫價6250萬。

天台空間開闊，全方位飽覽山海美景。

飯廳擺放了圓形飯桌，旁為特大玻璃，窗外是山海美景。

洋房共有5間大睡房，圖中寢室空間寬闊，與海為伴。

5房5浴連車庫

由於客飯廳採錯層式設計，兩廳可享有無盡海景，飯廳擺放大型圓形飯桌，配搭6張餐椅，旁為特大玻璃窗，窗外是山海美景，仿佛走進海景餐廳，用餐格調高雅。

客廳採用奶油色調，主牆採用鏡面裝飾，並裝有歐式壁爐，前方有絲絨材質沙發，低調奢華氣派盡現。客廳設落地玻璃採納日光，推開趟門出露台，前迎無敵海景。

此外，廚房可直接通往露台及園，背靠蔥鬱綠意，屋主可在園內種植各類盆栽。洋房共有5間大睡房，參觀其中一間套房，主色調牆身配上桃色系家具，加上碧藍海景，令人全面放鬆， 好好休息。

位置上，灣景小築周邊有大學、國際學校、商場、海灘及行山徑等。由灣景小築駕車出發，在清水灣道路口可選擇不同道路出市區及港鐵站；另經影業路和坑口道可前往將軍澳或坑口；經清水灣道則可前往匡湖居及西貢市中心。

必睇靚位

獨立海景洋房

附私家大花園

客飯廳可享海景

車庫提供4個泊車位

放盤單位資料

物業名稱：灣景小築

地址：西貢清水灣道231號

樓齡：38年

單位：洋房

實用面積：3051方呎，另有花園及天台

間隔：5房5浴連2工人房

叫價：6250萬元

呎價：20485元

代理行：OKAY.com屋企