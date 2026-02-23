觀塘曉麗苑業主盤開拍價498萬 略低市價約4%

居屋曉麗苑位處觀塘秀茂坪，該屋苑一個業主盤拍賣，自由巿場開價498萬，平均呎價8245元，略低於估價約4%。

環亞拍賣行發言人表示，觀塘曉麗苑F座1樓11室，面積604方呎，業主去年以460萬購入單位，現以自由巿場價498萬推拍，較銀行估價約520萬低約22萬或4%，呎價8245元，將於3月3日（三）拍賣，同場共有約35項物業可供競投。

平均每呎8245元 屬小學48校網

該單位間隔四正實用，大廳採長方開則，將客飯廳範圍輕易分隔。大廳地板採用瓷磚，整體觀感乾淨明亮。寢室方面，睡房放置雙層牀後，仍有足夠空間擺放儲物櫃等家具，實用性及靈活度高。該單位整體而言算新淨，買家只需稍微清潔及增添家具即可也入住。

屋苑為房委會發展的居屋，於1997年2月開始入伙。屋苑合共設有8座，提供4864伙，面積由414方呎至888方呎。該屋苑交通便利，設有專線小巴來往港鐵觀塘站，另外亦有巴士站通往將軍澳、旺角及金鐘等地區。

小學校網為48，區內坐擁24間小學，家長選擇豐富，當中包括不少辦學出色、校風優良的地區名校，深受區內家長追捧，例如聖公會油塘基顯小學、聖公會李兆強小學及藍田循道衛理小學等。中學校網為觀塘區，同樣擁有不少地區名校，藍田聖保祿中學等均為區內數一數二名校。

葵都大廈銀主盤設6個套房

黃開基發言人指，葵涌葵都大廈低層F室，面積約283方呎，間隔為6個套房，附連約570方呎平台，曾於2022年以385萬元成交，現時淪為銀主盤，開拍價230萬元，呎價8,127元，將於3月4日（下周三）拍賣，同場共有約18項物業可供競投。

