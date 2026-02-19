何文田128 Waterloo 簇新大廳典雅光猛 享名校網優勢
更新時間：06:00 2026-02-19 HKT
發佈時間：06:00 2026-02-19 HKT
發佈時間：06:00 2026-02-19 HKT
何文田半新盤之一的128 Waterloo，僅入伙4年，物業同時隸屬34校網，享名校網優勢。今日介紹一伙2房放盤，實用面積578方呎，光猛大廳附連典雅裝潢，可即買即住，現時叫價1380萬元。
578方呎2房間隔
走入單位，近大門為梗廚，內設3邊工作枱連基本廚電，另附連通風窗，有助下廚時排走油煙。大廳為日字形開則，開則分明，各自設有闊窗，引入陽光及新鮮空氣，室內更顯光猛及闊落。客廳靠牆設布藝沙發，地板上放置有地毯，凸顯溫馨舒適的氛圍。
飯廳置中設雲石紋餐桌，天花以吊燈加以點綴，小家庭在此用餐、聊天，舒心不過。單位設兩房，業主特意增設玻璃門，連同浴室作套房之用，睡房已設睡牀及收納櫃。
另一間房設訂製收納櫃連書枱，作書房之用，可在窗前正對市景工作。
必睇靚位
半新盤，樓齡僅4年
享名校網優勢
雅裝2房間隔
坐落窩打老道，駕車出入方便
放盤單位資料
物業名稱：128 Waterloo
地址：窩打老道128號
樓齡：4年
單位：低層A室
實用面積：578方呎
間隔：2房連儲物室
叫價：1380萬元
呎價：23875元
代理行：美聯物業
電話：9129 7039（張小姐）
*相片由代理行提供
