西貢御采·河堤 高曠大廳展現空間 附設花園泳池

筍盤推介
更新時間：17:19 2026-02-17 HKT
發佈時間：17:19 2026-02-17 HKT

西貢南圍洋房屋苑御采．河堤，四周被翠綠山巒環抱，私隱度十足。今日精選屋苑一座靚裝洋房，實用面積2140方呎，3房2套間隔，最大賣點是連逾1800呎泳池花園，日日過着如度假般生活。

2140呎3房雙套開則

御采．河堤位於西貢南圍，由7座洋房組成，屋苑以高科技智能及保安嚴密作為賣點。馬上帶大家參觀御采·河堤其中一間洋房放盤，步入大屋，即感受到特高樓底之氣派，客飯廳以數步樓梯分隔，整個空間以淺色調為主，配上吊燈及雲石等元素點綴，整體高雅亮麗。

飯廳擺放長形飯桌，配搭6張灰色餐椅，天花掛有特色吊燈，塑造出優雅用餐空間。飯廳一隅設西式廚房連吧枱，隨時在家小酌或歎咖啡。移至獨立廚房，提供多組廚櫃，並裝有全套煮食設備，廚房外接後花園。

從飯廳數步梯級往客廳，空間設訂造淺色雲石主牆，配上同色系小茶几及弧形深藍色沙發，設計大氣講究。客廳設玻璃趟門連接前花園，花園內有長形泳池。往上一層便是寢區，採3房2套間隔，主人套房空間開闊，採溫馨舒適的木系設計為主，備有特大訂造衣櫃收納四季衣物，房間外連賞景露台。屋主將其中一間房作小朋友睡房，房間放置了定造兒童睡牀，設書桌及書架，方便子女在家學習。

另外，洋房提供2個泊車位，由屋苑出發，自駕往附近的匡湖居商場不用5分鐘車程，另外，大概10分鐘至15分鐘可達將軍澳市中心。

必睇靚位

附連私家泳池花園
全屋樓底特高，配以落地玻璃
3房2套，起居空間偌大
可望翠綠山景

放盤單位資料

物業名稱：御采·河堤
地址：西貢南圍路500號
樓齡：17年
單位：洋房
實用面積：2140方呎
  　　　      1887方呎(花園)
間隔：3房2套
叫價：3900萬
呎價：18224元
代理行：中原地產
電話：6607 0787(陳先生)
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

