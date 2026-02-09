Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鴨脷洲海怡半島 柔和廳堂洋溢暖意 細賞山海雙景

筍盤推介
鴨脷洲海景屋苑海怡半島，鄰近海怡半島站，自成一角，配套充足。是次帶大家參觀當中的22座低層G室，實用面積886方呎，為4房1套間隔，有雅緻裝修，冬暖夏涼，可享無敵海景。

單位大廳採鑽石型開則，飯廳有置4人長形餐桌，另外有鋼琴，可讓住客於閒時彈奏。飯廳另有窗，跟客廳的闊窗作通風之用。客廳靠牆放置沙發以及茶几，外望開揚海景，以及附近島嶼的翠景。

886呎4房1套間隔

單位間隔為4房1套，主人房可見對窗放置雙人牀，有大窗引充沛陽光入室，房內有到頂衣櫃可存放四季衣物。浴室設有浴缸，同時配有通風窗方便通風。廚房方面，有L形上下廚櫃，提供充足的儲存空間。另有工作台面，提供充足備餐空間，亦有預留放置洗衣機。

海怡半島設有會所及商場，附近的海怡東商場及海怡廣場，備有食肆、酒樓、戲院、小型街市等。

必睇靚位

鄰近海怡半島站

享開揚海景

4房1套大戶設計

提供會所及商場

放盤單位資料

物業名稱：海怡半島
地址：鴨脷洲海怡路22號
樓齡：32年
單位：22座低層G室
實用面積：886方呎
間隔：4房1套
叫價：1198萬元
呎價：13521元
代理行：世紀21星鑄
電話：9685 6808 (賴小姐)
*相片由代理行提供

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

