鴨脷洲海怡半島 柔和廳堂洋溢暖意 細賞山海雙景
更新時間：17:56 2026-02-09 HKT
鴨脷洲海景屋苑海怡半島，鄰近海怡半島站，自成一角，配套充足。是次帶大家參觀當中的22座低層G室，實用面積886方呎，為4房1套間隔，有雅緻裝修，冬暖夏涼，可享無敵海景。
單位大廳採鑽石型開則，飯廳有置4人長形餐桌，另外有鋼琴，可讓住客於閒時彈奏。飯廳另有窗，跟客廳的闊窗作通風之用。客廳靠牆放置沙發以及茶几，外望開揚海景，以及附近島嶼的翠景。
886呎4房1套間隔
單位間隔為4房1套，主人房可見對窗放置雙人牀，有大窗引充沛陽光入室，房內有到頂衣櫃可存放四季衣物。浴室設有浴缸，同時配有通風窗方便通風。廚房方面，有L形上下廚櫃，提供充足的儲存空間。另有工作台面，提供充足備餐空間，亦有預留放置洗衣機。
海怡半島設有會所及商場，附近的海怡東商場及海怡廣場，備有食肆、酒樓、戲院、小型街市等。
必睇靚位
鄰近海怡半島站
享開揚海景
4房1套大戶設計
提供會所及商場
放盤單位資料
物業名稱：海怡半島
地址：鴨脷洲海怡路22號
樓齡：32年
單位：22座低層G室
實用面積：886方呎
間隔：4房1套
叫價：1198萬元
呎價：13521元
代理行：世紀21星鑄
電話：9685 6808 (賴小姐)
*相片由代理行提供
