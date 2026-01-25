屯門愛琴灣複式銀主盤 開拍價598萬 低銀行估值20%

屯門位處新界西北部，擁有美麗平靜的田園和海濱，區內愛琴灣一個銀主盤，開拍價598萬，較銀行估價低20%，平均呎價約5316元。

平均呎價5316元

環亞拍賣行發言人表示，屯門愛琴灣9樓G室複式戶，面積1125方呎，3房1套間隔，物業屬銀主盤，開拍價598萬，較銀行估價的750萬低152萬或20%，平均呎價約5316元，將於1月27日（二）拍賣，同場共有約62項物業可供競投。

愛琴灣位於小欖青發街2號，2004年12月開始入伙，共設有1座以及8間洋房，合共提供90伙，面積由469方呎至1395方呎。屋苑會所設施齊全，設有健身室、遊戲室、室外泳池、兒童嬉水池等。另外，該屋苑交通尚算方便，鄰近港鐵三聖總站。

區內不乏優質學校

小學校網為71，區內不乏優質熱門學校，其中順德聯誼總會何日東小學、順德聯誼總會胡少渠紀念小學及順德聯誼總會李金小學設有聯繫中學，深受家長歡迎。

中學校網為屯門區，區內不少中學設多元化課程與課外活動，另外亦注重創新科技與電子學習，在不同層面訓練及培養學生。其中保良局百周年李兆忠紀念中學、屯門官立中學和仁愛堂田家炳中學，亦屬著名中學，深受家長客歡迎。

興漢大廈銀主盤開拍價590萬

北角舊區交通方便，配套齊全，食肆、商舖種類繁多，衣食住行樣樣方便，區內興漢大廈一個銀主盤，開拍價590萬，較銀行估價低近10%，平均呎價11706元。

較銀行估價低65萬

忠誠拍賣行發言人表示，北角興漢大廈16樓C室銀主盤，面積約504方呎，2房間隔，開拍價590萬，較銀行估價的655萬低65萬或10%，平均呎價11706元，將於1月28日（三）拍賣，同場共有約17項物業可供競投。

位於北角英皇道26至36號的興漢大廈，1986年開始入伙，提供227伙，面積由335方呎至943方呎。該屋苑位處黃金地段，前往港鐵天后站僅需5分鐘內路程，另外亦鄰近天后站公共運輸交會處，提供多條巴士及小巴路線，前往香港各區。

小學校網為14，學校平均質素不俗，亦有不少全港頭一二百名小學，屬實而不華的「貼地」校網，其中滬江小學、聖公會聖米迦勒小學、北角衛理小學為東區知名學校，北角官立小學更是位於樓盤隔壁。

中學校網為東區，可說是名校雲集的校網，區內名校均以英文為主要教學語言，有助培養學生兩文三語水平。其中亦不乏傳統名校，庇理羅士女子中學、張祝珊英文中學、聖馬可中學均為區內數一數二校所。

屯門嘉福里全幢開拍價950萬

黃開基拍賣行發言人表示，屯門嘉福里雙號全幢，每層約700方呎，建築面積共約2,100方呎，屬業主盤，開拍價950萬元，較銀行估價1200萬元低250萬元或約21%，建築呎價約4,524元，將於1月28日（周三）拍賣，同場共有約19項物業可供競投。上述物業連約推出，現時月租6萬元，若以開拍價計算，料回報約7.5厘。

