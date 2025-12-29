東涌昇薈 素雅大廳溫馨雅緻 俯瞰內園景致

東涌屋苑優勢之一是鄰近香港國際機場，今日介紹的昇薈便是坐落於此，加上住客會所設施齊全等，素來受機組人員及商務人士歡迎。今日為大家介紹當中7座中層D室，實用面積671方呎，2房設計，現以790萬放盤，實用呎價約11773元。

進入單位，素白大廳乾淨企理，易於擺放家具，客廳靠窗放置了長形沙發，並有電視櫃提供儲物空間，另設落地玻璃連露台，可享屋苑內園景及附近的映灣園。

東涌屋苑昇薈7座中層D室，實用面積671方呎，現以790萬放盤。

單位可享屋苑內園景，及附近的映灣園。

主人房有闊窗，空間感十分，可以放置三邊落牀的雙人牀。

圖中房間已擺放了牀及衣櫃等。

671呎2房開則

單位為2房設計，主人房有闊窗，房內空間感亦十分足夠，可以放置三邊落牀的雙人牀。廚房內已配置齊全煮食設備。浴室潔具齊全，保養新淨。

住客可享用會所不同設施，包括游泳池、多用途運動場及水療設施等。

另外，屋苑設有住客巴士接駁至港鐵東涌站，衣食住行皆便利。

必睇靚位

2房間隔，四正實用

雅緻裝修，家具齊全

客廳連露台，望部分山景

會所提供大型會所

放盤單位資料

物業名稱：昇薈

地址：東涌迎康路1號

樓齡：10年

單位：7座中層D室

實用面積：671方呎

間隔：2房

叫價：790萬

呎價：11773元

代理行：中原地產

電話：9150 5189（彭先生）

*相片由代理行提供