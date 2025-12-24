Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

西貢布袋澳 光猛巨廳新淨清雅 附連花園天台

筍盤推介
更新時間：13:23 2025-12-24 HKT
發佈時間：13:23 2025-12-24 HKT

西貢清水灣布袋澳，靠近海灘及清水灣高爾夫俱樂部，不乏熱愛自然用家進駐。今日推薦布袋澳一幢全幢靚裝村屋，建築面積2100方呎，4房3浴間隔，附連花園及天台，可將山海美景一覽無遺。

今日參觀的全幢優質村屋，經設計師完美翻新，配有高端裝置，光猛通爽。甫入屋內，見地下主要為客飯廳，空間開闊，樓底特高，極具空間感。全屋裝潢採用白色為基調，配上淺綠色沙發及多組木系家具擺設，整體淡雅清新。

廳堂設落地玻璃門外連環繞式平台，擺放有多組戶外家具，環繞式平台可透過大型趟門進入開放式地下，提供從內到外的無縫生活和娛樂。

2100呎4房間隔

放盤為4房間隔，當中一樓經過精心設計，設有3間寬敞的臥室，包括1間套房和一個學習/遊樂區。2樓主人套房設有步入式衣帽間及露台。

特別一提是寬闊的天台，設有戶外設施，享美麗的山海雙景，欣賞日落。對於熱愛海灘的家庭來說，這是一個完美的家。

布袋澳鄰近大拗門路，設有巴士總站，住戶可在此乘搭小巴往來將軍澳寶林站，出入便利，而駕車則約15至20分鐘內可到達將軍澳市區，出入便利。

必睇靚位

全幢3層村屋，連花園及天台

4房3浴，寬闊四正

全屋經設計師翻新

連2個露天車位

放盤單位資料

地址：西貢布袋澳
單位：全幢
建築面積：2100方呎
間隔：4房3浴
叫價：租:68000元
          售:2380萬（連2車位）
呎價：租:32元   
          售:15991元
代理行：OKAY.com屋企
電話：9315 1915（黃小姐）
*相片由代理行提供

