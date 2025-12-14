Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

何文田碧廬銀主盤1280萬推拍 低估價24%

更新時間：14:19 2025-12-14 HKT
發佈時間：14:19 2025-12-14 HKT

忠誠拍賣行發言人表示，何文田碧廬中層B室，面積1,488方呎，屬4房間隔，現淪為銀主盤，以1,280萬元連1個車位推拍，較銀行估價約1,682萬元低402萬元或24%，呎價8,602元，將於12月23日（下周二）拍賣，同場共有約30項物業可供競投。

粉嶺新屋仔複式戶開價680萬

環亞拍賣行發言人表示，粉嶺新屋仔56號複式戶，面積1,328方呎，屬4房雙套間隔，附連約1,609方呎花園，業主開價680萬元，較銀行估價約800萬元低約120萬元或15%，呎價5,120元，將於12月16日（周二）拍賣，同場共有約43項物業可供競投。

大埔黃魚灘銀主盤380萬開拍

黃開基拍賣行發言人表示，大埔黃魚灘171號低層戶，建築面積691方呎，2房套間隔，附連天台，屬銀主盤，開拍價380萬元，較銀行估價500萬元低約120萬元或24%，建築呎價5,499元，將於12月23日（下周二）拍賣，同場共有29項物業可供競投。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

