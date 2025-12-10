Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

啟德The Henley 高曠雅廳簡約通透 屬小學名校網

筍盤推介
更新時間：14:20 2025-12-10 HKT
發佈時間：14:20 2025-12-10 HKT

啟德為東九龍新發展區之一，區內擁有多項新基建及項目，其中新晉屋苑The Henley，樓齡僅4年，是日推薦屋苑1期D座低層B室，實用面積296方呎，1房間隔，內備家電，最新月租叫價19000元，實用呎租約64元。

296方呎1房間隔

甫入廳堂，見空間樓底特高，已附簡約裝修，配置電視地櫃、沙發等傢俬。廳堂設落地玻璃採光，推開玻璃門通往露台，見周邊翠樹。單位為1房間隔，房間方正實用，房內靠窗旁設置訂造睡牀，睡牀左邊備衣櫃。

開放式廚房靠近大門，配置齊全煮食設備及多組儲物櫃。浴室方面，已配齊光潔的浴具，採乾濕分離設計。

THE HENLEY住客會所提供室外泳池、健身天地、電競世界及池景宴會廳等多樣設施。屋苑鄰近為港鐵啟德站及大型商場AIRSIDE、超市等，方便購買日常所需；區內更隸屬小學34名校網，名校林立。

必睇靚位

樓齡新，入伙約4年

單位配置家電，即租即住

屬小學34名校網

鄰近港鐵啟德站

放盤單位資料

物業名稱：The Henley
地址：沐泰街7號
樓齡：4年
單位：1期D座低層B室
實用面積：296方呎
間隔：1房
叫租：19000元
呎租：64元
代理行：中原地產
電話：
6655 5172（鄧先生）                                                                                                       
6972 1623（施先生）
*相片由代理行提供

