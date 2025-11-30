屯門碧翠花園銀主盤推拍 每呎開價5924元

環亞拍賣行發言人表示，屯門碧翠花園21座中低層B室銀主盤，面積709方呎，屬3房套間隔，銀主叫價420萬元連車位推拍，較銀行估價約510萬元，低90萬元或18%，呎價約5,924元，將於12月2日（周二）拍賣，同場共有59項物業可供競投。

碧瑤灣銀主盤開拍價低估價24%

忠誠拍賣行發言人說，薄扶林碧瑤灣27座低層C室銀主盤，面積1,314方呎，以1,133萬元連車位推拍，較銀行估價約1,500萬元，低367萬元或24%，呎價8,623元，將於12月3日（周三）拍賣，同場共有約27項物業可供競投。

元朗鰲磡減價至260萬「翻拍」

黃開基拍賣行發言人指，元朗鰲磡雙號一個銀主盤，建築面積691方呎，為2房間隔，附連平台及天台，銀主早前以330萬元推拍，現減價至260萬元「翻拍」，較銀行估價約440萬元低180萬或41%，建築呎價3,762元，將於12月3日（周三）拍賣，同場共有27項物業可供競投。