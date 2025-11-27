Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

薄扶林貝沙灣 寬敞巨廳優雅舒適 細賞全海景觀

更新時間：14:43 2025-11-27 HKT
發佈時間：14:43 2025-11-27 HKT

港島薄扶林地標豪宅貝沙灣，背山面海，四周環境恬靜舒適。今天精選該屋苑2期南岸5座高層單位，實用面積1320方呎，內櫳附有品味靚裝，享全景海景，最新叫價2900萬，實用呎價約21970元。

甫入單位，即見廳堂以木系風格為裝潢主調，甚有格調，背景牆髹上深綠色吸引視覺焦點。屋主利用家具擺位巧妙地劃分出客飯廳，近門口為飯廳，置有中式實木圓桌及6張配餐椅，旁邊擺有木櫃等，背景牆前則放置白色皮沙發，中間設茶几，塑造舒適休閒的客廳。

廳堂設落地玻璃採光，緊接為大露台，前迎無際海景，景色舒泰，令人放鬆。

1320呎3房間隔

單位提供3間房，走進主人套房，房內置中擺放大牀，並訂造收納櫃連化妝枱，近玻璃前更擺放小圓桌，可讓小兩口在海景下小酌。

浴室方面，潔具齊備，設浴缸浸浴，備窗戶通風。

廚房內設有雙邊工作枱，方便備料，亦提供多組廚櫃作收納不同物品，已附齊全煮食設備。

貝沙灣分6期發展，提供逾約2700個單位，其中包括分層單位及洋房，其中第2期車岸樓齡為21年。屋苑有大型住客會所，提供泳池、健身室及餐廳等。

交通方面，住客自駕出中環只需約15分鐘。

此外，項目鄰近數碼港商場及海濱公園，休閒休憩配套齊全。

 

放盤單位資料

物業名稱：貝沙灣
地址：貝沙灣道38號 
樓齡：21年
單位：2期南岸5座高層
實用面積：1320方呎
間隔：3房2浴連工人房
叫價：2900萬元
呎價：21970元
代理行：OKAY.com 屋企 
電話：9782 6791（Martina Bin）
*相片由代理行提供

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

