啟德 嘉匯 修長大廳原木色調 望區內市景 房間方正實用
更新時間：06:00 2025-11-25 HKT
啟德區發展日漸成熟，基建設施陸續落成，生活配套齊全。是日推薦嘉匯9座低層F室，實用面積605方呎，3房1套間隔，廳房光潔，向南靚方位，最新叫價1120萬，實用呎價約18512元。
走進單位，空間工整四正，已鋪設木地板及髹上雪白牆色，新買家只需添置傢俬即可。廳堂設落地玻璃連接露台，望區內市景，同時為室內注入太陽光。單位為3房1套間隔，所有房間方正實用，其中的房間所見，已有企理裝修，沒有窗台設計，可盡用空間擺布家具。開放式廚房近門口，已配置齊全廚具及煮食設備。
由嘉華發展的嘉匯，由4幢共8座大樓組成，提供900伙，標準單位由1房至4房不等。此外，該屋苑位處小學34校網，不乏傳統名校。
放盤單位資料
物業名稱：嘉匯
地址：啟德沐寧街7號
樓齡：7年
單位：9座低層F室
實用面積：605方呎
間隔：3房1套
叫價：1120萬元
呎價：18512元
代理行：中原地產
電話：6609 3352（郭先生）/ 6972 1623（施先生）
*相片由代理行提供
