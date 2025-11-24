鴨脷洲 海怡半島 向南廳堂時尚格調 享開揚海園雙景

鴨脷洲大型屋苑海怡半島，毗鄰港鐵海怡半島站。今日精選3期美康閣低層G室，實用面積888方呎，3房1套連工人房設計，向西南方，享開揚海園雙景。

客廳以淺色地磚鋪設，整體感覺清爽自然。靠牆擺放一組灰調布藝沙發，置中擺放茶几，另一端設電視櫃，方便觀賞各式影音節目。大廳設大面窗戶，讓自然光線充滿整個空間，同時可賞內園景色，遠眺南丫島一帶海景，視野開揚，悠然自在。

單位設3房，主人房設計以淺色為基調，柔和燈光搭配溫潤木色，氛圍溫暖而放鬆。房間設有置頂衣櫃，窗邊設置雙人牀，善用每一寸空間。

位於鴨脷洲西端的海怡半島，屋苑分4期發展，34座提供超過9800個單位。範圍內更設兩個大型購物商場，備有食肆、超市及街市，設施應有盡有，配套成熟。

放盤單位資料

物業名稱：海怡半島

地址：鴨脷洲海怡路19號

樓齡：31年

單位：美康閣19座低層G室

實用面積：888方呎

間隔：3房1套連工人房

叫價：1450萬元

呎價：16328元

代理行：中原地產

電話：6656 6812（余先生）

*相片由代理行提供

