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希愈調亂胚胎案｜議員促修例設24小時通報機制 重大事件須同步通報衞生署及人類生殖科技管理局

政情
更新時間：16:53 2026-08-06 HKT
發佈時間：16:53 2026-08-06 HKT

希愈生殖醫學中心早前被揭送往中大實驗室的9個胚胎活檢組織樣本中有8個不屬個案父母，中心在事發後未有即時通報人類生殖科技管理局，被質疑是現行監管機制存在重大漏洞。立法會議員林琳及蘇紹聰今（6日）舉行記者會時建議立法強制要在24小時通報事故，亦要提高持牌機構的違規成本。

立法會議員林琳及蘇紹聰建議加強生殖科技的監管。
立法會議員林琳及蘇紹聰建議加強生殖科技的監管。

林琳：延誤通報不可接受 倡強制24小時呈報

林琳指出，事故發生於今年5月，惟涉事中心卻遲至6月17日通報人類生殖科技管理局，該局再經調查，於7月3日、即再相隔兩星期才通報衞生署。她指出中心在發現異常後僅自行調查，未有即時知會監管部門，令受影響市民未能及早獲悉事件並作出跟進。她又提到，管理局於6月18日成立調查委員會後，延至7月3日才通報衞生署，整個通報及應對流程存在明顯延誤，認為需要檢討改善。

她建議透過修例全面改善現行制度，包括修訂現行實務守則，規定樣本取樣、封管、運送、接收每一環節須雙人核對留紀錄。此外，同時設立法定24小時強制通報機制，發生涉及胚胎或樣本混淆等重大事件，持牌機構必須同步通報管理局及衞生署，以便監管部門迅速介入，盡快聯絡受影響人士，減低事件的影響。

林琳建議透過修例全面改善現行制度。
林琳建議透過修例全面改善現行制度。

她續指，現行實務守則對通報時限並無約束力，僅屬指引性質，未能有效規管持牌機構。她要求當局清晰列明撤銷牌照的準則，並呼籲涉事中心主動聯絡所有曾接受服務的市民，安排後續跟進。對於有指部分市民未能獲聯絡，她建議相關部門主動協助，確保受影響家庭獲得所需支援。

蘇紹聰：監管權責重疊模糊 須釐清重大事故定義

蘇紹聰則表示，從法律及監管架構層面分析，指現行《人類生殖科技條例》未有訂明應急機制及通報安排，一旦發生事故，單靠現有守則難以釐清由哪個部門負責跟進、向誰通報。他亦指出，人類生殖科技管理局與衞生署兩套系統在事故通報標準、應急處理流程及巡查跟進機制上並不一致，未能完全銜接，容易產生權責不清的問題。

監管程序存灰色地帶  倡建立統一監管機制 

他建議政府考慮建立統一監管機制，並就雙重牌照的監管分工進一步釐清，確保兩套系統能夠統一協調，消除因監管重疊而產生的空隙，提升整體監管效能。蘇紹聰亦指出，事件反映監管程序存在灰色地帶，特別是送交檢驗、樣本識別等環節應否視為醫療程序的一部分，目前並無清晰界定。

他又指，由於醫療程序所受的監管要求較非醫療程序更為嚴格，若相關環節未被明確歸類，或會影響監管的嚴謹程度，故建議將整個胚胎及樣本處理流程納入全面精細的監管架構，並清晰界定何謂「重大事故」，以避免因權責不清而延誤應變。

記者、攝影：葉芷均

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