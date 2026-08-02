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施政報告諮詢︱活動氣氛熱烈 市民關注五大範疇 房屋與土地問題最為突出

政情
更新時間：12:39 2026-08-02 HKT
發佈時間：12:39 2026-08-02 HKT

行政長官李家超今日（2日）早上與問責團隊到南屯門官立中學出席香港首個五年規劃和施政報告地區諮詢會，與逾130名市民直接坦誠交流、集思廣益。《星島》統計提問人士關注項目，共有26位市民向特首提出建議，涵蓋多項政策範疇，反映社會對新一份財政預算案的廣泛關注。

有人提出動用強積金協助置業

《星島》綜合發言內容，出席者來自不同背景，涵蓋退休人士、商人、老師社工、青年創業家、大學生、少數族裔地區工作者等，反映市民對政策落地的深切期望。關注範疇可分為五大類。房屋與土地問題最為突出，多名市民提及公營房屋供應、舊區更新（如荃灣）、以及動用強積金協助置業的建議，有離島居民則關注旅遊發展與土地運用。交通基建與區域連接同樣受關注，有市要求加快新基建接駁市區，並探討港車北上、低空經濟等新出行模式。

青年就業與創業成為另一焦點，有大學生及青年代表憂慮失業率，倡議加強創科支援、及調解培訓，並提升青年參與政治事務的渠道。教育方面，有中學老師反映校園欺凌及學生托管問題，亦有人建議落實大學城具體選址，推動應用科技發展。

有少數族裔冀創造更多機會服務社會

安老福利與醫療亦有屢被提及，長者居家安老、基層照顧者壓力、醫療券適用範圍（如能否擴至福建）等訴求。有少數族裔代表則指出，需創造更多機會讓非華裔社群服務社會，促進共融。此外，文化創意工作、一帶一路青年交流、推廣普通話等議題亦有討論。

記者：黃子龍

攝影：劉駿軒

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