施政報告諮詢︱大學生嘆青年難搵工、所學非所用 促推「初入職場援助」 特首親回：產學研合作會有優質就業機會

行政長官李家超於今日（8月2日）早上到南屯門官立小學舉辦第一場香港首個五年規劃和施政報告地區諮詢會，諮詢會分成兩大部分，第一部分特首先聆聽總體意見；第二部分以小組討論形式進行，圍繞「拼經濟謀發展」及「惠民生建未來」兩大主題深入交流。

青年就業困境成焦點 大學生倡設過渡援助

在第一部分諮詢環節，大學生侯先生指出，本港失業率創新高，初級企業職位大幅減少，他舉出資訊科技行業初級職位減少的例子，指出畢業生「搵工難」之餘更面臨「所學非所用」的困境。他建議政府為應屆畢業生提供過渡性就業支援。他提到，在AI技術發展下，以一人公司（OPC）形式創業的大學生缺乏專門支援。他舉例，新加坡設有「SkillsFuture」計劃，提供學業資格認證資助及培訓補貼；內地則推行「百萬就業見習崗位開發計劃」，為離校未就業畢業生提供見習崗位及補貼，認為香港可作參考。

李家超：聚焦前沿科技 推動產業升級轉型

緊接而來的，是曾參與2022年「綠色和可持續金融培訓先導計劃」的唐小姐。她表示該計劃資助額達五千萬元，有朋友也成功透過計劃入行金融業，她感謝政府持續推動青年發展，自己亦透過青年自薦成為委員會成員。但她坦言，新興產業發展機會有限，市場未能完全配合，個人進修資助亦不足夠，建議北部都會區的新科技和能源發展可望創造更多就業機會，讓青年有更多出路。

李家超回應時強調，政府正積極研究前沿科技如何推動產業升級，包括量子科技、航天科技等領域。他指出，科技發展能在生產層面創造更多優質就業機會，青年未來收入前景亦會更好。他認為關鍵在於推動產業升級轉型，透過產學研一體化合作，配合技能課程，製造更多優質就業崗位，協助畢業生順利進入職場。

攝影：劉駿軒