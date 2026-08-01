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新皇崗口岸｜李慧琼：新通關模式大幅省時 冀運輸處盡快公布交通安排

政情
更新時間：16:19 2026-08-01 HKT
發佈時間：16:19 2026-08-01 HKT

皇崗口岸聯檢大樓港方口岸區昨日（7月31日）正式成立，保安局今早（8月1日）邀請立法會議員同行前往考察調研。全國人大常委、立法會主席李慧琼實地了解口岸最新情況後表示非常振奮，並感謝中央對設立港方口岸區的大力支持，以及特區政府、保安局與工作人員的付出。

創新通關模式提速 帶動深港要素流動

李慧琼強調，從項目初步籌劃、全國人大常委會作出重要決定，到立法會以「早一日，得一日」的理念加快審議，各方目標始終一致，冀推動新口岸盡快落成，令市民早日享受優質通關體驗。

李慧琼指出，新口岸將大幅縮減過關時間，為旅客帶來前所未有的便捷。在旅檢及車檢方面，口岸將分別採用「合作查驗、一次放行」與「聯合一站式」的創新模式。她形容這不僅是一項重大的民生工程，更是助力香港發揮國際創科中心角色、融入與服務國家發展大局的重要硬件。

隨着國家「十五五」規劃的推進與「北部都會區」的建設，李慧琼表示，深港兩地人流、物流等流動必會進一步提速，而新皇崗口岸正正擔當着加速要素流動的樞紐角色，特別在帶動人流和車流方面，將發揮無可替代的作用。

促做好通關演練 盡快公布交通接駁方案

為確保新口岸運作萬無一失，李慧琼期望當局盡快做好各項通關演練與測試，確保正式通關時暢順無阻。她促請相關部門制定周密的應急方案，能夠敏銳應對任何突發情況，並呼籲保安局繼續與內地部門保持緊密溝通與協商，落實各項細節安排。

針對市民關心如何前往新口岸，李慧琼表示議員均希望運輸署能盡快公布相關的公共交通安排，讓市民早作準備。她承諾立法會議員會全力配合，共同向市民推廣及宣傳如何更方便、快捷地使用新口岸。李慧琼深信，新皇崗口岸的落成是深港兩地基建互聯互通的重大里程碑，更是推動香港高質量發展、對接國家戰略的強大引擎，必定能為市民帶來實實在在的便利。

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