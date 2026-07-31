新皇崗口岸｜黎棟國讚過境模式極致簡化 促無感通關延伸延至港珠澳大橋

《皇崗口岸港方口岸區條例》今日（31日）正式生效，香港特區政府昨日與深圳市人民政府簽署《合作安排》，落實港深雙方在重建後的皇崗口岸實施「一地兩檢」的合作框架。前保安局局長黎棟國今早在一電台節目表示，這是一個標誌性的安排，亦是兩地過境做到極致的簡化，未來可探討將正在港珠澳大橋測試的無感化通關，延伸到其他口岸應用。

合作查驗一次放行 黎棟國指突破傳統分區檢查

黎棟國表示，回歸以來各口岸都是獨立運作，之後到深圳灣及西九站使用「一地兩檢」，但檢查區域仍然是分開，今次卻是新猷，在檢查方面有突破性新安排，以「合作查驗、一次放行」，是針對各界長期的訴求處理。他指，新做法較現行做法，各自處理多了一重工序，因為當旅客過境時只需出示一次證件，其個人資料會經電腦系統會連接。

皇崗口岸以自助通關為主 測試順利即可短期開通

被問到人手需求會否大幅增加，他解釋，皇崗原口岸已是24小時運作，入境處應有24小時人手運作，相信因新口岸處理人流會較以前多，人手會稍為有所上升，但應該不會有大量，因該處主要以自助化通關為主，較傳統通關人手會少很多。至於何時可開通，他表示要看雙方測試結果的進度，是否如設計時的暢順，相信測試時間不用太久。

陳勇籲開通初期多耐性 做好試運分流疏導

港區人大代表、立法會議員陳勇在同一節目表示，萬眾期待新皇崗口岸盡快可開通，以更便利兩地往來的人，縮短大家的距離，能集中兩地溝通及有助兩地經濟發展。

他指根據過往的經驗，新開通的口岸都會很多人使用，故在開通初時呼籲大家要有更多耐性，需花時去適應，舉例新口岸在5、6米的距離中，過3道玻璃門就可以過關，中間可能器材有問題，又或過關的人有所猶豫，需要人手去協助疏導，故希望當局在試運時要做好分流。

記者：郭詠欣

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