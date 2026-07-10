立法保障平台工作者工傷 林振昇：「從無到有」突破 籲外賣員勿「私了」損權益
更新時間：14:36 2026-07-10 HKT
發佈時間：14:36 2026-07-10 HKT
發佈時間：14:36 2026-07-10 HKT
政府以立法方式完善數碼平台工作者的工傷補償機制，保障對象為負責食物或貨物外送的平台工作者。立法會人力事務委員會副主席、勞聯立法會議員林振昇向《星島》表示，政府以立法方式為平台工作者提供工傷保障，是「從無到有」的突破，值得肯定，期望法例能盡快通過。
建議政府將手部勞損納入法定職業病
林振昇表示，隨着相關法例實施，一旦發生工傷事故，平台公司與平台工作者雙方均不應以「私了」方式自行協商解決，以免損害僱員的法定權益。他指，若平台工作者僅收取小額賠償便私下和解，可能忽視工傷的嚴重性，尤其當傷勢影響長期工作能力，甚至需要長期就醫及復健時，「私了」將令其失去應有的保障。他強調，正式申報工傷不僅能啟動法定的判傷機制，其醫療費用亦有機會獲得涵蓋，是更為穩妥的自我保障途徑。
不過，林振昇表示，現行《僱員補償條例》雖已列明48種法定職業病，但並未明確涵蓋外賣員常見的手部勞損，建議政府研究將相關工傷納入保障，讓從業員享有與其他僱員同等的法定職業病賠償資格。
他又指，外賣員日常工作需頻繁提舉如雞煲、烤魚、煲仔飯等，長時間重複動作或致手部勞損，強調有關法定職業病的確診門檻極高，須經嚴謹的醫生評估程序，難以造假，合資格申領的人數亦有限。
記者：黃子龍
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