北都︱大學城面積擬增至300公頃 蔡若蓮 : 最大化聚集高端人才效益

有議員關注北都大學教育城將發展成達至1000公頃或以上的總體大學城區。教育局局長蔡若蓮表示，政府將大幅增加洪水橋、牛潭尾及新界北三個大學城區的原有校園面積至300公頃，並結合鄰近的重點產業用地、特色保育區、體育康樂及文化設施，以及周邊生活社區，將空間規劃擴展至涵蓋科技、產業及城市空間的綜合布局，形成逾1000公頃的大學城整體規劃，提升質素及擴展容量，最大化聚集高端人才的效益。

她續稱，作為首個推出的大學城區，洪水橋將定位為智慧製造應用高等教育及國際化人才培育中心，並與鄰近的高端專業服務及人才培訓聯合發展。該區將設有高端專業服務商業樓面、洪水橋產業園以推動智慧生產、高增值物流的現代物流園、多元企業及科技用地，以及流浮山的數碼科技樞紐及生態旅遊節點，並鄰近元朗創新園的微電子中心。院校可利用洪水橋大學城推展校園發展，聚焦前沿跨學科研究，回應大灣區重點產業的學術及科技需求，推動區域整體發展。

牛潭尾大學城將為生命科學等先進產業創新發展提供重要平台

至於牛潭尾大學城將為生命科學與健康科技、人工智能、機械人及微電子等先進產業的創新發展提供重要平台。河套深港科技創新合作區及新田科技城將成為支撐牛潭尾大學城科技、產業及人才元素的主要基地。院校可利用合作區及新田科技城的研發平台、試驗基地及產業資源，結合牛潭尾的綜合醫學教研醫院及第三所醫學院，促進基礎研究與應用轉化的緊密銜接。

新界北大學城將融合藝術與科技、研發及產業發展，匯聚藝術、文化及康樂設施，以支援新興產業及傳統產業的現代再工業化，推動院校與產業合作，加快科研成果商品化。政府將鼓勵院校積極推動產教融合，為新興產業提供人才支持。除院校發展外，政府亦會在土地規劃上保留靈活性，以應對未來需要。

在策略發展層面，她表示北部都會區的整體規劃必須保持靈活，以應對社會及科技迅速發展帶來的變化。在制定分區計劃大綱圖時，政府將繼續為大學城用地保留最大靈活性，允許各類與專上教育相關或支援其發展的用途。

記者：郭詠欣