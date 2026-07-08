環保署檢視「綠在區區」招標安排 優化合約模式引入競爭 回收點遷至街市市政大樓等

環保署「綠在區區」現時有12個「回收環保站」、約600個「回收流動點」以及超過100套智能回收箱。有議員指署方正檢視「綠在區區」的招標安排和要求，關注現時項目的進展。環境及生態局副局長黃淑嫻今日（8日）表示，環保署已落實檢視「綠在區區」的招標安排和要求，並推行多項措施以加強競爭及降低成本，務求在擴展回收服務的同時，更有效運用公共資源，相關措施主要集中在三方面，包括引入競爭和優化合約模式、遷入政府設施以降低租金，以及延長服務時間並推動自助回收。

12個回收便利點接獲60份標書 市場反應踴躍

黃淑嫻表示，環保署已經在2025年初的招標書，首次容許私營機構參與競投涉及12個回收便利點，市場反應十分踴躍，共收到超過60份標書，營運支出較2021年至2022年期間批出的合約平均下降約兩成，顯示引入競爭能有效降低營運成本。她續指，2025年11月，環保署將50個公共屋邨回收便利點的合約由22份整合為14份，營運支出較2023至2024年期間批出的合約，預計平均下降約三成。

部分回收便利點遷入人流較多的政府設施

她續指，環保署積極將部分回收便利點遷入人流較多的政府設施，例如南區「綠在香港仔」已在2023年5月遷入香港仔街市；元朗區「綠在洪水橋」以及北區「綠在聯和墟」，分別在2025年9月同12月遷入洪水橋環境衞生綜合大樓和聯和墟街市運作，所有回收便利點的每日服務時間已經由10小時延長至13小時，相信延長時間可以便利上班族更靈活進行回收，並加入自助回收時段以減省人手，提升營運效率。

計劃將智能回收箱擴展至更多公共屋邨及私人屋苑

此外，黃淑嫻指，環保署計劃逐步將智能回收箱擴展至更多公共屋邨和私人屋苑，方便市民參與回收，並善用資訊科技同大數據分析，構建更具效率的智慧回收物流系統，優化營運和物流流程，進一步降低成本，為香港建立一個更高效的社區回收網絡。

提出口頭質詢的建築、測量、都市規劃及園境界議員劉文君亦關注過去3個財政年度，政府每年就「綠在區區」項目的實際營運支出。黃淑嫻表示，「綠在區區」項目營運支出在2023至2024年度為3.13億元，至2025至2026年度為4.80億元。而同期的租金只適用於回收便利點，佔比由21%下降至11%。她續指，「綠在區區」的回收量由2023年約2.7萬公噸，增至2025年約4.75萬公噸，升幅超過七成半，反映設施擴展有效提升回收服務的覆蓋率和成效。

記者：黃子龍

