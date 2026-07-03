內會︱陳振英引述陳國基：政府將於7月提交北都專屬法例草案 為地政程序拆牆鬆綁

立法會內務委員會今午（3日）開會，內會主席陳振英指，政府已正式啟動2026年《施政報告》及首份「香港五年規劃」的公眾諮詢，並計劃於7月內向立法會提交北部都會區專屬法例草案。

陳振英首先匯報與政務司司長陳國基會面的情況，引述對方表示，行政長官在6月29日正式展開2026年施政報告的公眾諮詢，首份香港五年規劃與行政長官施政報告一脈相承。五年規劃是前瞻性、策略性及方向性的指導文件，而施政報告是每年的施政部署，訂立具體指標以回應五年規劃的要求和方向。政府會在諮詢會同步收集兩個範疇的意見。陳國基亦表示，行政長官及團隊會在諮詢期間走進社區，舉辦多場線上及線下諮詢會，仔細聆聽不同人士意見，希望議員支持。

他續指，陳國基稱政府正陸續向立法會提交多項法案，當中為加快北部都會區發展而訂立的專屬法例已經完成公眾諮詢，並獲普遍支持。港澳辦主任夏寶龍近日考察時肯定北都是香港發展的重點及重要的新引擎，而國家「十五五」規劃亦明確表示要加強北都發展。發展局將會在7月就專屬法例向立法會提交條例草案，為北都的規劃及地政程序拆牆鬆綁。政府會全力配合立法會的審議工作，並積極回應議員提出的問題及意見，期望各項條例草案都能順利通過，惠及社會及經濟發展。

陳振英亦提到兩項擬議決議案，包括批准由資本投資基金撥付現金46億元予郵政署營運基金，及訂明所撥款的資產淨值；以及批准修訂區議會條例的附表，以反映元朗區及北區地方行政區經更新的邊界，將河套區納入元朗區，讓選舉管理委員會可就2027年區議會地方選區的劃界向行政長官作出建議。政府將於7月15日立法會會議上動議上述擬議決議案。

此外，會上處理了一項附屬法例，將西灣河鯉景道63號西灣河綜合大樓地下至3樓（除用作提供照顧的住宿範圍外）指定為圖書館。此公告的效力是讓一間新的圖書館交由康樂及文化事務署署長管理，新公告將於今年10月8日起實施。此項法例作出修訂的期限為7月15日的立法會會議。