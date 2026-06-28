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鄧炳強引佛得角世界盃奇蹟 勉更生人士踢好人生下半場︱Kelly Online

政情
更新時間：17:06 2026-06-28 HKT
發佈時間：17:06 2026-06-28 HKT

保安局局長鄧炳強今日（28日）出席支持「更生同行」的足球賽並主持開球禮，聯同多位紀律部隊首長及足球名宿為「更生足球隊」打氣。鄧炳強以世界盃球隊佛得角逆境自強的奇蹟為例，勉勵更生人士只要保持永不放棄的鬥志，在家人及社會支持下，定能重新出發，「踢好人生的下半場，再次破網得分。」

夥紀律部隊首長及足球名宿為更生隊打氣

鄧炳強指出，足球場上最觸動人心之處，往往在於賽事未到最後一刻，依然有機會改寫賽果。他特別提到，正如本屆世界盃中最激勵人心的隊伍佛得角，雖然既沒有世界級球星，也沒有雄厚的資源，但憑着永不放棄的鬥志，一次又一次創造奇蹟，成功躋身32強，向世界證明只要堅持不懈，即使面對逆境亦能「踢出彩虹」。

鄧炳強強調，人生與足球一樣，一時的跌倒、失誤或落後並不代表完場。他寄語更生人士，只要願意改變並堅持向前，在家人與社會各界的陪伴與支持下，絕對可以重新出發，踢好人生的下半場，再次破網得分。

保安局局長鄧炳強出席支持「更生同行」的足球賽並主持開球禮。鄧炳強fb
保安局局長鄧炳強出席支持「更生同行」的足球賽並主持開球禮。鄧炳強fb
鄧炳強聯同多位紀律部隊首長及足球名宿為「更生足球隊」打氣。鄧炳強fb
鄧炳強聯同多位紀律部隊首長及足球名宿為「更生足球隊」打氣。鄧炳強fb
鄧炳強與參賽者交流打氣。鄧炳強fb
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