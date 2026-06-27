陳茂波訪西安｜完成最後一日行程 早上出席首屆西部商業航天大會

財政司司長陳茂波今日（27日）完成在西安最後一日的訪問。他今日上午出席了首屆西部商業航天大會。他致辭時表示，西安憑藉優越的科研力量、完整的產業鏈，以及在技術及人才梯隊方面的深厚積累，在航天產業方面具備獨特的「縱深優勢」，相關產業已由「配套強」邁向「總體強」發展。他指出，當地在火箭發動機、衛星載荷、激光通信、精密測控設備及新材料等領域已建立高效協同的產業體系，顯著提升了行業的效率、降低了成本並加快了技術迭代。

商業航天要形成完整閉環 需解決「融得到、賣得遠、走得穩」

他指出，商業航天要形成完整閉環，仍需解決「融得到、賣得遠、走得穩」的關鍵問題，包括對接國際資本市場、拓展全球客戶網絡及銜接跨境規則與標準。

陳茂波在大會上致辭。政府新聞處

陳茂波（右五）在大會上與其他嘉賓主持開幕儀式。

陳茂波（左一）在參觀大會的展攤。

陳茂波（右五）拜會陝西省政協主席徐新榮（左五）。引進重點企業辦公室主任任景信（左四）、香港投資管理有限公司及香港交易所的代表參與會面。

陳茂波指出，香港可從資本、科研及市場三個維度，擔當連接西部航天產業與國際市場的「接口」角色。在資本方面，香港擁有深而廣的國際資金池和全球投資者網絡、成熟的離岸人民幣市場及全鏈條籌融資生態，包括投小、投早、投長期、投硬科技的耐心資本，有助科企籌融資，並以國際市場熟悉的規則完成估值定價及跨境併購。在科研方面，香港高校可與西安院校協同進行攻關技術研究、促進成果轉化，對接國際網絡，以及匯聚高端人才。在市場方面，憑藉普通法制度及與國際接軌的知識產權保護制度，協助企業出海拓展國際市場，並進行標準轉換，以及產品驗證。

香港已將商業航天納入產業布局

他強調，香港已將商業航天納入產業布局，包括成立太空機械人與能源中心、支持「嫦娥八號」任務，以及推動本地衛星項目和相關投資。隨着商業航天進入「從一到N」的規模化發展階段，產業鏈、資金與市場的協同尤為關鍵。香港將發揮「一國兩制」下的開放、國際化與金融優勢，賦能西部航天產業加快發展，支持國家航天事業發展。

陳茂波中午與陝西省政協主席徐新榮會面，下午結束西安的訪問行程，啓程回港。