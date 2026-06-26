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陳茂波訪西安︱拜會陝西省委書記趙一德 訪西工大及高新區 冀助企業布局全球

政情
更新時間：22:35 2026-06-26 HKT
發佈時間：22:35 2026-06-26 HKT

財政司司長陳茂波今日（26日）繼續在西安的訪問行程，拜會了陝西省委書記趙一德，探討深化兩地科創與金融對接，並到訪西北工業大學發表演說。陳茂波隨後考察西安高新區多間前沿科技企業，歡迎當地企業赴港籌融資及佈局全球。

陳茂波表示，陝西科研實力雄厚、產業鏈完整，而香港擁有國際金融中心及普通法制度等優勢。雙方可在科研轉化、企業培育、上市融資及人才交流等領域深化合作，推動「陝西研發」與「香港金融」對接。他亦邀請西安企業組團訪港，探討合作空間。

倡「西安研發 香港賦能 全球應用」

到訪西北工業大學期間，陳茂波與校長宋保維會面，並與創科企業座談，其後再向逾200名師生校友發表演說。陳茂波指出，全球化已轉向「效率與韌性並重」，科技成果轉化需對接國際標準。他強調，西安擁有深厚硬科技基礎，香港則能提供國際化平台、資本與人才，促進「西安研發、香港賦能、全球應用」，並勉勵青年跨界發展。

陳茂波下午在引進重點企業辦公室、香港投資管理有限公司及香港交易所等代表陪同下，到訪西安高新技術產業開發區，參觀儲能及光電子等前沿企業。他隨後與25家企業代表座談，歡迎有意開拓海外市場的企業赴港籌融資，布局全球，以及進行技術研發和先進製造，並指示相關部門與企業緊密對接。

陳茂波將於6月27日出席首屆西部商業航天大會。

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