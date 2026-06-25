醫委會改革︱業外委員比例擬增至逾3成 醫生專業失當設四級罰則 倘犯國安、謀殺等罪行可被即時除牌

雙非嬰兒腦癱案發生至今長達16年，觸發政府再次改革醫務委員會及修訂《醫生註冊條例》。消息指，料數星期內公布方案，而改革將針對醫委會組成人數及改革申訴處理機制。消息稱，醫委會組成人數會由現時32人，增至35人，而業外委員數目會由以往佔25%增至約31%，加入包括護士、物理治療師等醫生以外的醫療專業人士。此外，業內委員組成方法亦有變化，例如醫生委員將加入本港第三間醫學院、即科大醫學院的代表。

業外委員數目擬由25%增至約31% 包括護士、物理治療師等

至於申訴處理機制，消息指政府將設立「醫務調查組」和「醫務審裁團」，分別處理投訴調查和研訊，初步料或取代現有的「初步偵訊委員會」及「研訊小組」。調查組負責調查投訴，有權傳召證人和要求提交資料，違者可被罰款。倘調查組發現足夠證據，將轉介至醫務審裁團進行研訊。

醫生倘犯國安、謀殺等罪行將被即時永久停牌

另一方面，消息稱政府將就醫生專業失當的嚴重程度設四級罰則，最嚴重的第一級可求久除牌；第二級灼「有時限除牌」，即醫生在訂明時限內不可申請復牌，期限後須經醫委會批准方可申請復牌；第三級是「有限時停牌」，待時限過後可自動復牌；第四級則為「有條件執業」，包括可要求醫生在指定時限內額外進修，若未符條件可要求停牌。消息又指，政府將制訂嚴重罪行名單，干犯國家安全罪行、強姦、謀殺等會被即時永久停牌。

林哲玄：歡迎提升透明度 惟專業審查須由醫生主導

醫療衞生界立法會議員、外科醫生林哲玄表示，醫學界歡迎增加監管透明度，但強調醫學判斷高度專業，研訊過程仍須由醫生主導。林哲玄認為，須釐清業外委員是「監督」抑或「參與」的角色，指醫學是一門極其專業的學科，業外委員參與監督絕對無問題，惟對涉事醫生調查及討論，始終要專業醫生帶領。

新申訴機制增獨立性 有望加快處理速度

至於擬設立「醫務調查組」及「醫務審裁團」，林哲玄表示支持，指目前與醫委會關係太密切，予人獨立性不足的觀感。他指，新規定的兩大機構，成員大部分將不再是醫委會成員，不僅能增加調查及審訊獨立性，由於不再受限於醫委會本身人數，未來可同時成立多個調查小組及審裁團，相信能加快處理投訴速度。

醫委會常被外界形容「醫生自己人查自己人」，林哲玄解釋認為是誤解，舉例「當一個病人做完手術，血壓跌至90/60，心跳100，引流管有150cc的血，這代表什麼？應該要問什麼問題？」他坦言，一些極度專業的臨床判斷，即使同屬醫療衞生界但非醫生的從業員也未必清楚，更遑論一般業外人士。因此，他認為審裁團組成，例如擬議的3名醫生加2名業外人士，能確保在具備專業知識的基礎上，同時有業外人士監督。

記者：陳俊豪