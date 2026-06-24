夏季達沃斯論壇｜陳茂波 : 新興支付系統與跨境基礎設施應被視為補充方案 非零和替代

財政司司長陳茂波今日（24日）繼續在大連的訪問行程，出席2026年新領軍者年會（夏季達沃斯論壇）的相關活動，並參與了多場遼港交流活動。陳茂波上午出席了年會的開幕式。國務院總理李強出席開幕式並致辭。

中國在全球貿易佔重要份額 帶動人民幣在跨境支付結算使用趨頻繁

陳茂波其後出席了由世界經濟論壇舉辦的討論環節，與多位來自內地與海外的金融政商領袖就「金融正在分化我們嗎？」進行對話。陳茂波在討論環節時表示，不認為世界正形成割裂的金融體系，但各經濟體以本幣進行貿易和投資結算、分散匯兌風險和降低成本的趨勢，將會持續並自然發展。他指出，中國在全球貿易佔重要份額，帶動人民幣在跨境支付和結算的使用愈趨頻繁，國際貨幣體系亦因而朝多元化方向穩步發展。他指出，新興支付系統與跨境基礎設施應被視為增加選擇、提升效率、降低成本及加強金融安全與韌性的補充方案，而非零和替代。

談到香港角色時，陳茂波指出，儘管地緣政治帶來不確定性，海外資金仍十分重視內地創新能力及具吸引力的估值，歐美機構投資者依然是香港新股及二級市場的重要參與者。他說，香港在鞏固國際金融中心地位的同時，會在審慎監管和保障金融穩定的前提下，積極推動包括代幣化資產在內的金融科技創新。這包括特區政府帶頭發行代幣化債券，擴大投資者基礎，亦推動綠色金融、黃金和大宗商品交易發展。

拜會遼寧省委書記許昆林和省長王新偉

陳茂波今日也拜會了遼寧省委書記許昆林和省長王新偉，陳茂波在會面上表示，遼寧區位優勢突出，產業底蘊深厚，與香港經濟互補性強，雙方深化合作潛力巨大。此次到訪大連，組織香港金融與創科機構和企業，積極與遼寧業界深度對接，助力更多遼寧優質企業「走出去」。他表示，期待與遼寧深化拓展經貿、金融、創科、航運和物流等領域的交流合作，推動遼港兩地繁榮發展。

陳茂波下午出席了由引進重點企業辦公室（引進辦）在大連舉辦的揚帆內地企業走向全球推介大會。大會以「遼港攜手．揚帆啟航」為主題，聚焦討論如何利用香港金融、貿易和創科中心，以及高度國際化的獨特優勢，助力遼寧企業出海，布局全球。遼寧省政府黨組成員、副省長白英參與活動。活動吸引逾180位當地政商界、創科界及多個機構的領袖與企業代表參與。

陳茂波在活動中指出，遼寧作為全國工業能力最厚實的省份之一，創新能力不斷提升，並正加快建設現代化產業體系。遼寧企業創新力強，加上強大的製造能力、在東北地區擁有龐大的應用場景和產業鏈條，在發展海外市場方面大有可為。他指出，香港新股市場活躍、國際資金和專業機構雲集，企業來港不僅可高效融資，還可提升公司管治水平、國際知名度及全球招才能力。近年特區政府大力發展創科，強化科研和基建，推動教育、科技、人才、產業一體化發展，並通過香港投資管理有限公司，以「投小、投早、投長期」方式支持硬科技和未來產業。此外，科學園、數碼港等創科園區，加上特區政府成立的「出海」專班，致力為創新企業提供孵化、專業支援和風險管理等服務。陳茂波誠邀遼寧及東北企業善用香港的國際金融與創科平台，以及人才優勢和專業力量，開拓海外市場。

在活動上，多家已落戶香港的內地和海外企業代表亦分享在港發展與出海經驗；香港投資管理有限公司、香港交易所、香港科技園公司、數碼港及港深創科園亦在大會上介紹香港在融資、創科生態系統及政策配套方面的整體優勢。

陳茂波今日也出席了由南華早報和香港投資管理有限公司共同舉辦的C-Suite圓桌會議，與來自內地與海外的企業負責人介紹香港的最新情況和發展策略。

他下午也出席了由香港特區政府駐北京辦事處和駐遼寧聯絡處舉辦的「在遼港商港企分享會」，與當地的港商和港人深入交流經營經驗。他晚上亦出席了由遼寧香港商會舉辦的交流晚宴。

陳茂波明日（25日）早上會繼續在大連的活動，隨後轉往西安訪問。

