律師會會長湯文龍赴京出席「第四屆發展中國家與國際法論壇」 深化國際法治與全球治理交流

應中華人民共和國外交部邀請，香港律師會會長湯文龍今日（24日）率團赴北京，出席一連兩日舉行的「第四屆發展中國家與國際法論壇」。論壇匯聚多國知名專家、學者及業界領袖，探討國際法治及全球治理體系的最新發展。律師會表示，正積極探討成立專責處理大宗商品交易爭議的調解員名冊，以配合本港發展戰略，進一步鞏固香港作為國際爭議解決中心的地位。

探討全球治理 應對單邊主義與科技挑戰

是次論壇由中國國際法學會、亞洲國際法律研究院及武漢大學國際法研究所聯合主辦，以「國際法治與全球治理：維繫和平與促進繁榮的願景」為主題。

外交部副部長華春瑩在會上強調，國際法治是構建公平、公正全球治理體系的基石。她呼籲各界堅守主權平等原則，尊重《聯合國憲章》，並落實真正的多邊主義，以促進持久和平與共同繁榮。中國國際法學會副會長肖永平致辭時指出，面對近年單邊主義抬頭，以及人工智能等新興科技帶來的規管挑戰，各國必須透過建設性對話維護公義及堅守法治承諾。

此外，聯合國主管法律事務副秘書長兼法律顧問哈馬舍爾德、非洲聯盟法律顧問Hajer Gueldich透過視像致辭；亞洲—非洲法律協商組織（AALCO）秘書長卡瑪琳及聯合國國際法委員會委員馬新民亦發表演說。與會嘉賓一致認同，在當前地緣政治緊張的背景下，國際法在應對全球挑戰、推動建立包容性法律體系中發揮著關鍵作用。

律師會正探討成立專責處理大宗商品交易爭議調解員名冊

律師會正積極支持香港國際調解的進一步發展。律師會透露，目前正與特區政府及總部落戶香港的「國際調解院」（IOMed）探討成立專責處理大宗商品交易爭議的調解員名冊。

此舉不僅配合政府將香港發展為國際黃金及大宗商品交易中心的策略方向，更彰顯香港法律界在解決複雜跨境供應鏈爭議上的實際貢獻。律師會指出，國際調解院總部落戶香港，進一步凸顯了香港在普通法制度與國際實踐交匯點上的獨特優勢，為調解服務注入新動力。

隨同湯文龍出席論壇的代表，還包括律師會理事會成員兼大中華法律事務年青律師附屬委員會主席譚雪欣，以及大中華法律事務委員會委員羅天恩。律師會表示，參與此類高層次對話有助拓闊國際視野，並加強跨司法管轄區的專業網絡。

律師會一直致力深化國際法律合作。今年4月13日，湯文龍曾率團訪京並與外交部條約法律司會面，深入探討加強國際法律合作及培養涉外法律人才等議題。律師會強調，未來將繼續發揮香港在「一國兩制」下的獨特優勢，就跨境爭議解決及國際規則銜接提供專業視角，為建立更公平、包容和高效的國際法律秩序作出貢獻。