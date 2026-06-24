林振昇提「持續檢視精準扶貧策略」議員議案 孫玉菡 : 基層家庭所需並非單純財政支援

勞聯林振昇今日（24日）在立法會提出「持續檢視精準扶貧策略」議員議案。民建聯植潔鈴、選委界陳祖光、自由黨李鎮強及工聯會鄧家彪提出修正案。勞工及福利局局長孫玉菡表示，扶貧委員會日前發表《香港精準扶貧成果報告》，為下階段工作奠定基礎。他強調本屆政府以人為本，建立完善扶貧體系，除每年投入數千億元提供房屋及醫療等普惠服務外，亦透過政商民協作，針對劏房戶、單親及全長者住戶落實精準扶貧項目，多管齊下提供適切支援。

議員促深化防貧脫貧工作

林振昇指，國家《「十五五」規劃綱要》提出「加大保障和改善民生力度，扎實推進全體人民共同富裕」並作出具體部署；為助力特區政府制定首份香港五年規劃，鞏固和提升扶貧政策的成效，立法會促請特區政府持續檢視精準扶貧策略，深化扶貧、脫貧、防貧工作，幫助更多有需要的弱勢社群。

植潔鈴提出修正案，促請特區政府加快步伐改善跨代貧窮，幫助貧窮家庭為子女累積資本以改善生活；加強支援基層及照顧者，包括提供多元暫託服務、推動彈性上班安排及技能培訓，以協助他們就業；檢視及優化現行綜合社會保障援助計劃，鼓勵有工作能力受助者積極就業，自力更生，逐步減少對社會福利的過度依賴；以及善用人工智能與大數據建立弱勢社群數據庫，並結合社區網絡主動篩查，精準識別及支援危機家庭，確保扶貧資源切實到位。

陳祖光亦提出修正案，促請特區政府針對剛脫離貧窮的人士，設立過渡性的支援機制，防止其因輕微經濟波動而再度陷入貧窮，特別是在當前人口急速老化的背景下，防止長者因失去勞動收入而生活在貧窮線下。

李鎮強促請特區政府持續檢視精準扶貧策略，包括研究利用科學化數據計算方式訂立貧窮門檻，以確保珍貴的公共資源用得其所。鄧家彪的修正案則強調，應提升本地居民可支配收入，訂立收窄貧富差距的目標。

孫玉菡：助基層建社會連繫免孤軍作戰

孫玉菡表示，扶貧委員會早前發表了《香港精準扶貧成果報告》，而林振昇提出的議案時機正好，讓各界有良好機會共同討論精準扶貧這一備受關注的議題，並就如何有效扶助社會上有需要的特定群組交流意見。

他引述政務司司長在發表報告當日於記者會上的發言，指出扶貧的重點在於「人」，政府必須清楚掌握哪些群組最需要幫助、他們的具體需求，以及如何提供協助。他表示，許多基層家庭所需的並非單純財政支援，更包括改善生活空間、拓寬子女視野、關懷陪伴長者，以及減輕單親父母的照顧負擔。他強調，每個人都需要與社會建立連繫，以便在面對逆境時獲得同行支持，而非孤軍作戰。

普惠服務與精準扶貧項目建立緊密保障網

孫玉菡續指，秉持這份初心，本屆政府致力建立完善的扶貧體系。政府每年投放數千億元資源於房屋、醫療、教育及社會福利等普惠性社會服務，為市民的基本生活提供良好保障。此外，政府亦向有經濟需要的市民發放各類現金津貼，以紓緩其生活困境。這些普惠服務發揮了「兜底保障」與「造血賦能」的作用，惠及絕大多數市民，成為政府扶貧工作的重要基石。

在此穩固基礎上，政府採用多面向的分析方法辨別目標群組，深入了解其需求，從而向劏房住戶、單親家庭及全長者住戶等對應人士，提供具針對性的支援。孫玉菡表示，政府根據各目標群組的特徵，運用客觀準則找出其難點與痛點，並在政商民三方協作，推動並落實一系列精準扶貧項目，包括「共創明Teen計劃」及「社區客廳」試行計劃，扶助劏房住戶；「在校課後託管服務計劃」，支援單親家庭；以及透過關愛隊探訪及支援全長者家庭。

孫玉菡強調，普惠社會服務與精準扶貧項目相輔相成、銜接互補，共同構成系統化且可持續的完整扶貧體系，為有需要的家庭織成更緊密的保障網。

記者：李健威