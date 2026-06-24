李家超於福建與香港長者茶聚 了解內地養老生活及公布優化津貼發放安排

行政長官李家超今日（24日）展開福建訪問行程的最後一日。今早，他特意前往當地一間酒樓，與多位在福建定居的香港長者茶聚，親身了解他們在當地的生活情況，並聽取他們對特區政府安老政策的意見。

李家超稱，目前，政府正推行「福建計劃」，為選擇移居福建養老的合資格香港長者提供生活支援。參與是次茶聚的長者中，部分正是該計劃的受惠人士。李家超表示，很高興在茶聚中親耳聽到長者們分享，政府發放的每月現金津貼有效改善了他們的退休生活質素。得知大家在福建都過得舒適愉快，他感到十分欣慰。

為進一步便利在內地養老的香港長者，李家超在去年《施政報告》中提出優化可攜現金援助的發放安排。他在茶聚中向在場長者宣布一項好消息，容許在廣東省和福建省養老的香港受惠長者，選擇由政府將款項直接匯入其內地指定銀行帳戶的新服務，即將於下月正式推出。相信能進一步方便長者領取津貼，讓退休生活更加安心。

