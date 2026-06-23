北都｜北部都會區專屬法例簡化程序 甯漢豪︰簡化絕對不等於無人把關

政府正加快為北部都會區發展訂立專屬法例。發展局局長甯漢豪今日（23日）在立法會發展事務委員會表示，為配合「提速提效」的發展目標，政府擬訂立的專屬法例會包含多項簡化現有程序的措施，但她強調「簡化絕對不等於無人把關」，並指當局「唔係咪埋隻眼，樣樣嘢都批嘅」。事實在不同環節，不論是規劃申請，還是建築工程噪音許可等申請都設有審批條件，確保把關工作不會鬆懈。

拒設硬性量化指標 憂扼殺審批彈性

民建聯郭芙蓉表示，政府建議提升設計和建築質素，將可持續性與功能性納入全面考慮因素，但她聽到不少業界反映，有關概念較宏觀及難以量化。她關注日後的專屬法例或技術備忘錄，會否增加可量化、可見到的指標，例如碳排放強度、能源效益評級等，讓業界在規劃初期有清晰的法定標準去遵循。

甯漢豪回應指，如果當局再去訂立許多客觀條件或標準，例如規定創新物料要達到怎樣的水平，恐怕隨着社會和建造技術迅速變化，反而會扼殺署長審批的彈性。

北都範圍廣大 研細分區域命名

新界東南議員方國珊表示，北都規劃範圍遼闊，現時各地段名稱模糊，關注當局會否盡快為不同區域正式定名，以提升公眾對規劃的認知度。

甯漢豪表示，當局會將一份圖則存放於土地註冊處供市民查閱。她強調，政府過去為多個新發展區賦予名稱，例如古洞北、粉嶺北等，公眾已逐漸熟悉，但她承認新界北部整體範圍廣大，透露有持份者建議應更細緻地劃分地名，因為單提「新界北」，很難想像到具體是指哪個地方。

爭取今年試行數據跨境 配合沙嶺發展

新社聯譚鎮國鼓勵政府吸納諮詢期內收到的意見並作出微調，令條例更「貼地」，加快北都發展。他關注跨境要素流動，認為這是吸引產業落地的關鍵，並再次跟進「白名單」制度會否延伸至新田科技城，以及其他要素的落實時間表。他強調，資金流在跨境安排中至關重要，而北都重點項目沙嶺數據中心將於三年後啟用，關注數據流的跨境安排能否配合其發展。

創新科技及工業局副局長張曼莉表示，人流方面的「白名單」制度主要規範兩地園區頻繁往返且有業務往來的人員。至於數據及物資流，她指港深兩地政府已向國家部委聯合提交實施方案，並有一定進展。當局正收集數據及生物樣本跨境的數量與種類，包括敏感數據等，期望今年就實際應用場景開展試行項目以測試機制流程，例如所需證明文件、內地出境安排及數據接收後的處理程序。

記者︰黃子龍