無手機校園│田北辰倡制定「禁手機」措施 仿內地等研全港性指引 拒絕「低頭族」風氣

智能手機普及化，學生「機不離手」現象惹人關注。實政圓桌召集人田北辰今日（23日）在社交平台發文，指出推行「無手機校園」已成為全球教育的主流趨勢及挑戰，形容香港教育局目前政策過於「抽離」。他呼籲當局參考各地經驗，制訂「全港性校園手機指引」，並建議先在部分學校作小規模試行，總結經驗後再在香港推行。

倡參考各地經驗 制訂全港性校園手機指引

田北辰在帖文中表示，近年「一人一手機」甚至多部手機的「低頭族」現象已成生活常態，但他質疑校園內是否應拒絕這股風氣。他列舉了多個國家及地區的應對措施，指出全面禁用手機已逐漸成為主流，包括中國內地教育部早於2021年已規定中小學生原則上不得將手機帶入校園；若有實際需要，須經家長同意及書面申請，並由學校統一保管，嚴禁帶入課室。

至於新加坡，亦於今年1月起進一步收緊政策，實施中學禁用手機令。學生在課堂、小息及補課期間均一律禁用，手機及智能手錶必須存放於儲物櫃或書包內。而英國也在前年開始提倡創造「無手機校園」，建議禁止中小學生在校內使用手機。

引荷蘭數據 證75%學校表示學生專注度顯著改善

田北辰特別引述荷蘭的數據以印證禁令成效。他指出，荷蘭實施校園手機禁令兩年後，一項針對317間中學的調查發現，高達75%學校表示學生的課堂專注度有顯著改善，超過30%學校指學生整體學業成績有所提升。此外，研究亦顯示禁令能有效減少校園網絡欺凌，並促進學生之間的真實社交互動。

對比國際上雷厲風行的做法，田北辰認為香港教育局目前的政策顯得有少許過於「抽離」，因當局至今仍強調依賴「校本管理」。他強調，政府近年積極推動資訊科技教育、鼓勵學生掌握IT技能的方向絕對正確，但同時亦必須警惕科技衍生的難題，當中過度依賴手機便是其一。

為此，田北辰促請教育局參考世界各地的經驗，盡快制訂具體、清晰且具操作意義的全港性校園手機指引。在落實方面，他建議當局可先在數間學校進行小規模試行，待總結經驗後，再推廣至全港實施。