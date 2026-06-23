教聯會四議員沙田聯合辦事處開幕 三大承諾深耕地區教育

香港教育工作者聯會（教聯會）四位立法會議員——黃錦良、鄧飛、伍煥杰，以及沙田區議員王惠成，位於沙田田心村的聯合辦事處今（23日）正式舉行開幕禮。教育局副局長施俊輝親臨主禮。聯合辦事處是教聯會首個結合立法會及區議會力量的聯合辦事處，期望將教育專業資源帶入社區，搭建市民與政府的溝通橋樑。

施俊輝：冀凝聚社區力量 推動「科教興國」

教育局副局長施俊輝在致辭時表示，教聯會一直是教育局的緊密合作夥伴。他指出，香港正處於發展的關鍵時期，目前正著手製作香港首份五年規劃，並在國家「科教興國」的目標下，推動教育、科技與人才的一體化發展。

他強調，沙田區擁有從幼稚園到大學的豐富教育資源，加上教聯會主辦的「愛國教育支援中心」及「航天科普教育基地」均座落於此，期望透過新成立的聯合辦事處進一步凝聚社區力量，將優質的教育資源帶入基層，共同推動香港教育發展。

黃錦良：發揮專業優勢 構建政民溝通橋樑

教聯會主席及選委界議員黃錦良表示，四位議員長年深耕教育並紮根社區，期望以教育專業視角處理地區事務，這亦是成立聯合辦事處的初心。今年適逢香港回歸祖國29周年，香港正全面邁入「由治及興」的新階段。

他指出，辦事處將為居民提供專業、貼心的一站式服務，秉持務實態度處理街坊的查詢與求助，並將基層的聲音準確傳達到立法會及相關政府部門。面對沙田區密集的人口與眾多學校，辦事處將積極回應地區的教育與民生訴求，合力培育愛國愛港的新一代。

伍煥杰：辦事處將打造為「教育的加油站」

教聯會副會長及選委界議員伍煥杰表示，教聯會已在港九新界開設11個地區辦事處，秉持「凝聚專業，服務市民」的宗旨，讓教育工作走出校園，植根社區。他代表團隊為沙田聯合辦事處作出三大承諾。

首先，辦事處將打造為「教育的加油站」，利用此平台為沙田區學校提供貼心的專業支援及交流空間，推動愛國主義教育，並配合教育局的數字教育發展藍圖深化社區教育服務。其次，辦事處會以此為據點積極聆聽街坊心聲，無論是教育政策諮詢、子女升學疑慮還是地區民生訴求，團隊都會將市民聲音帶入議會，為街坊排憂解難。最後，辦事處將成為家國教育的實踐地，舉辦豐富多元的青少年活動與社區文化交流，讓沙田區的年輕一代更深入認識國家歷史與發展，增強國民身分認同。

鄧飛：配合政府五年規劃 為香港教育貢獻力量

教聯會副會長及教育界議員鄧飛感謝各界在酷熱天氣下到場支持。他指出，自己與王惠成在上屆已於沙田合辦地區辦事處，累積豐富的家長及地區工作經驗。隨著另外兩位議員加入，團隊更加「人強馬壯」。他期望辦事處能配合特區政府的五年規劃，以及施俊輝領導的數字教育發展藍圖，為香港教育貢獻力量。

記者、攝影：陳耀霆

