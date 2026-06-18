洪前鐵路研南延至機場 田北辰：萬萬不能 只會繼續逼爆屯馬綫
更新時間：18:15 2026-06-18 HKT
發佈時間：18:15 2026-06-18 HKT
發佈時間：18:15 2026-06-18 HKT
國家「十五五」規劃提出推進港深西部鐵路（洪前鐵路）前期工作，路政署署長邱國鼎日前接受《星島》專訪時表示，署方同時研究項目向南延伸接駁至欣澳及香港國際機場。一直關注「洪前鐵路」的實政圓桌召集人田北辰今日（18日）在社交平台發文，認為只應接駁至欣澳，而非連接機場，以發揮分流作用並完善本地交通網絡，否則只會繼續「逼爆」屯馬綫。
直駁機場忽略本地交通需求 倡欣澳設大型轉車站
田北辰指近年一直向政府反映，若港深西部鐵路僅以洪水橋作為終點「完全無意思」，只會加劇屯馬綫的擠迫情況，因此必須向南延伸。然而，對於有消息指延伸路段可能直接接駁機場，他指實政圓桌認為「萬萬不能」。
他解釋，直駁機場的方案基本上只便利轉機旅客，卻忽略本地交通策略的重要性。由於乘客不會選擇前往機場再轉車出市區，最終仍會依賴並「逼爆」屯馬綫。相反，若鐵路接駁至欣澳，乘客便可轉乘東涌綫出市區，有效分擔屯馬綫的客運壓力。
田北辰表示，有信心政府最終會採納接駁欣澳的方案。他建議在欣澳興建大型轉車站，並為機場快綫增設中途站。他認為能同時滿足市民出市區及前往機場的需求。雖然工程具挑戰性且涉及不同票價系統的轉駁，但他指出，目前機場快綫面對機場巴士的競爭，流量出現不足。此方案正好能善用機場快綫的運力，同時方便內地旅客轉乘前往機場。
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促落實屯門沿岸鐵路配合北都發展
此外，因應「北部都會區」逐漸成形及未來人口遷入，田北辰重提時任特首林鄭月娥曾作出的承諾。他促請落實屯馬綫南延至屯門碼頭後，再興建一條途經三聖、黃金海岸、掃管笏及小欖，最終接駁至欣澳的鐵路。
他強調，乘客可透過該路綫於欣澳轉乘東涌綫，或於荔景轉乘荃灣綫前往九龍及過海，預計能服務高達50萬名屯門及屯門沿岸居民。田北辰明言，即使離開議會「都會一直繼續追呢條綫！」
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