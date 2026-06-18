專訪｜港深西部鐵路明年招標 另研南延至機場及欣澳 邱國鼎：客流量料將超越羅湖

國家「十五五」規劃提出推進港深西部鐵路前期工作。路政署署長邱國鼎接受《星島》專訪時表示，政府正全速推進港深西部鐵路香港段勘查及設計工作，目標明年上半年公開招標，並爭取於2034年完成工程建設，致力實現於2035年同步開通香港段和深圳段的目標，目前市場反應積極，收到多家鐵路承建商、營運商、供應商及設計院對項目表示興趣。他預料港深西部鐵路日後落成後，客流量將超越羅湖；署方同時研究項目向南延伸接駁至香港國際機場。

港深西部鐵路2035年通車 改變鐵路口岸通關格局

港深西部鐵路又稱「洪前鐵路」，全長約18公里，香港段佔約8公里，走線由現正興建的屯馬線洪水橋站西面出發，途經厦村和流浮山，跨越后海灣經深圳灣口岸連接至前海。港深西部鐵路是推動北都發展和加強大灣區基礎設施互聯互通的策略性運輸基建項目，將推動及深化洪水橋與前海合作區的高端經濟合作。

邱國鼎指，過往香港的跨境鐵路如東鐵線羅湖及落馬洲站，主要集中在新界東及中部，新界西一直缺乏直接的鐵路口岸。他相信港深西部鐵路通車，將徹底改變格局，為新界西居民及大灣區旅客提供極大便利，預料屆時客流量會比羅湖更高。他又指，洪水橋站坐落現時屯馬線天水圍站及兆康站之間，鐵路開通後從洪水橋來往前海只需約15分鐘，同時讓市民能透過現有鐵路直達深圳灣口岸，將促進港深兩地更緊密聯繫，助力香港更好融入和服務國家發展大局。

港深西部鐵路南延至香港機場？邱國鼎：已啟動研究 評估不同走線方案

政界一直有建議鐵路延伸至欣澳，並接駁東涌線至機場，以服務南下過境客及新界西居民接駁市區與機場。邱國鼎表示，內部已啟動研究不同方案，探討將新界西北的鐵路網絡進一步南延，接駁至香港機場及現有鐵路，包括欣澳站。他指南延走線設計影響甚大，或直接影響客流量、建造成本、工程技術以及周邊發展佈局，署方會根據相關數據及技術資料，仔細評估不同走線方案及推展時間表。

為讓南延工程更具彈性，邱國鼎指表示，路政署在工程規劃上已提前部署，將於洪水橋站預留一條「延長隧道」（Overrun Tunnel）。他舉例與早年東涌站設計類似，當東涌線需延伸時，工程也可在延長隧道中進行，而不影響東涌站繼續運作；同樣地，在洪水橋站預留空間，當未來落實南延走線時，也不會影響本身的工程。

投標者須具備設計建造及營運能力

有別於以往本港重鐵項目多直接交由港鐵推展，港深西部鐵路將採用公開招標形式，引入市場力量。邱國鼎指，署方去年下半年就項目邀請相關業界提交意向書（EOI），收到約80間公司表達興趣，涵蓋基建投資項目公司、鐵路建造公司、營運或設計公司等。

他提到，接下來會鎖定部分對項目有興趣的公司，既要懂得利用物業變成資金做設計和建造，再要有能力持續數十年營運，有信心明年招標時已知悉哪幾間公司是讓署方覺得有信心、有實力。

記者：陳俊豪

攝影：何健勇