夏寶龍訪港︱多名局長匯報北部都會區發展 包括運輸基建、簡約公屋、北都大學城等

中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍今早（16日）抵港，展開一連兩日考察調研，主題為香港對接國家「十五五」規劃及推動北部都會區建設。多名局長分別向夏寶龍介紹北部都會區發展與規劃進度，包括運輸基建、古洞北新發展區、河套香港園區、簡約公屋、北都大學城等。

何永賢：夏寶龍夥特首與簡約公屋住戶親切聊天

何永賢見記者時表示，在夏寶龍考察過程中，向他介紹攸壆路及其他簡約公屋項目進度，指年內會有兩萬個單位供應，達到26/27年目標。她亦介紹透過「組裝合成法（MIC）」，利用珠海、江門、惠州等大灣區城市廠房，以預製組件幫助香港房屋問題。

何永賢又透露，特首李家超和夏寶龍也進入其中一個單位，探望首戶入住攸壆路項目的一家人，與他們親切聊天，亦留意到他們的居屋環境大大改善。住戶稱不論生活環境，抑或租金負擔都改善很多，更已獲分配傳統公屋。何永賢形容，這非常體現到簡約公屋的作用和意義，向居住在惡劣環境的朋友提供選擇，使他們在輪候公屋時都能即時改善家庭環境。

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陳美寶講解北都交通運輸及遊艇經濟發展

在北都調研期間，運輸及物流局局長陳美寶向夏寶龍講解北都的交通運輸、物流，以及香港在遊艇經濟方面的發展。陳美寶表示，衷心感謝夏寶龍親身來港指導，讓運物局團隊能透徹理解配合國家發展戰略、為香港共創未來的規劃藍圖。她指北部都會區是香港未來經濟發展引擎，當局團隊全力推進交通配套工作，為北都創造發展容量，打通香港與內地的人流及物流輸送管道。

陳美寶又向夏寶龍介紹拓展遊艇經濟的措施，並感謝國家支持香港的「遊艇經濟」發展。她說，會繼續與相關部門就「港艇北上」和「北艇南下」的便利措施保持緊密溝通，為本地遊艇經濟的發展構建一個健康、可持續且具競爭力的環境，讓香港可依託大灣區在遊艇製造方面的基礎，發揮國際平台及專業服務優勢，促進產業升級，吸引國際高端客群集聚，開拓香港海事服務業的多元發展。

蔡若蓮介紹北都大學城規劃及進展

教育局局長蔡若蓮在洪水橋大學城用地向夏寶龍介紹北都大學城的整體規劃、發展願景及最新進展等情況。蔡若蓮表示，特別感謝夏寶龍對北部都會區及大學城發展的關心，親臨調研並給予寶貴的指導，表達中央對香港未來發展的高度重視，尤其對高等教育和青年人的關心關愛，讓當局深感鼓舞，對未來大學城的建設充滿信心。

蔡若蓮指北都大學城建設，將為北都發展注入核心動能，鞏固香港作為「國際專上教育樞紐」的地位，成為香港貢獻「教育強國」建設的核心載體，努力建設成科技創新策源地，助力國家實現高水平科技自立自強與高品質發展，為國家及區域發展貢獻戰略價值。

甯漢豪匯報洪水橋/厦村、古洞北規劃建設情況

發展局局長甯漢豪早上在洪水橋／厦村新發展區社區聯絡中心向夏寶龍匯報該區的規劃和建設情況。她表示，洪水橋／厦村新發展區將會是北都其中一個較早成形的發展區，未來五年整個北都目標產出900公頃熟地，其中250公頃來自洪水橋／厦村新發展區。該區採用「產學城區」布局，匯聚高端產業和高等教育於一區。其中，大學核心設施用地將於今年底起至五年規劃期的中段陸續完成平整。產業用地方面，政府早前已成立洪水橋產業園公司，負責發展和營運洪水橋23公頃產業用地，預計公司年中投入運作；而區內約11公頃包括住宅和產業的「片區開發」用地亦正進行招標，將於7月初截標。

下午，夏寶龍考察古洞北新發展區，實地了解該區整體規劃及建設情況。古洞北新發展區以住宅社區及政府和社區設施為主，是香港未來幾年的一個重要房屋供應「糧倉」，配合東鐵線古洞站明年啟用，今年底至2027/28年度預計約15,000個公、私營房屋單位陸續落成入伙。甯漢豪向夏寶龍介紹了區內公營及私人房屋發展項目、專用安置屋邨、政府聯用綜合大樓及辦公大樓、興建中的北都核心展廳以及中央公園的建設進度。她亦向夏寶龍匯報了加快北都建設的多項舉措，包括將於今年年中提交立法會的北都專屬法例。

孫東匯報北都三創科項目建設及規劃進度

創新科技及工業局局長孫東午後見記者時表示，夏寶龍聽取北都三個創科項目的介紹，分別是河套香港園區、元朗微電子研發院及沙嶺國際數據中心，包括匯報園區的建設、規劃進度等工作。他又指夏寶龍參觀了一些已進駐園區的企業，並與他們交流。

孫東表示，夏寶龍充分肯定特區政府全速推推進河套香港園區的建設以及其他兩個項目的工作，並在短時間內取得初步成果。同時，他指夏寶龍強調未來五年須把握「十五五」規劃帶來的機遇，利用寶貴的窗口快香港建設。

他又指，河套香港園區首三座大樓已於去年12月啟用，餘下五座大樓建設進度良好，其中一座已完工、出租率達75%，其餘四座將於今年底落成。他形容夏寶龍今日的考察對未來在北都推動國際創科發展是注入了「強心針」，接下來會帶領創科局全體同事全力推動北都三個創科園區的建設，為國家建設高水平科技自立自強貢獻香港力量。

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