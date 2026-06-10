7月起新購專營巴士強制安裝司機狀態監察系統 下半年將諮詢道路安全研究委員會

有立法會議員關注如何防止司機疲勞駕駛及注意力不集中。運輸及物流局局長陳美寶透露，巴士及的士車隊正逐步安裝司機狀態監察系統，以偵測司機疲勞並發出警示，運輸署計劃由今年7月起，透過專營權協議規定所有新購專營巴士必須安裝此系統，並於下半年諮詢道路安全研究委員會的專家，作全面檢討。

她表示，過去三年，涉及與正在停泊的工程車或護航車輛碰撞的交通意外，分別錄得6宗、3宗及4宗，造成7人、3人及9人傷亡，事故數字及傷亡人數均維持在個位數水平，事故地點並無顯著的區域性分佈，同時2021至2025年間涉及致命或嚴重傷亡的交通意外數字呈整體下降趨勢。本月警務處已再次針對商用車司機不專心駕駛，展開專項行動。

小巴的士已裝黑盒 研擴至其他商用車輛

她續稱，運輸署會繼續透過定期與商用車業界會面，提醒避免疲勞駕駛，並在行駛快速公路時要特別留意道路工程及路況變化，亦會積極參與道路安全議會的宣傳工作，針對駕駛者加強推廣。

她指巴士、公共小巴及的士已陸續安裝俗稱「黑盒」的電子數據記錄儀，以提升監管效率及道路安全，當局會檢視這些裝置的成效，並研究是否適合要求其他商用車輛安裝「黑盒」。

陳美寶更主動提到，正積極利用科技提升道路安全，現時約四成專營巴士已配備司機狀態監察系統，以偵測司機疲勞並發出警示，同時所有車隊的士亦已安裝此系統，當系統偵測到車輛偏離行車線或過於接近前車時，會向司機發出警告。她期望車隊的士能起示範作用，鼓勵其他的士跟隨。運輸署將深入研究司機狀態監察系統在其他車輛類別的成效、成本效益及適用性。

記者：郭詠欣