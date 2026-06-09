大棋盤︱國安附例頭等大事 人大被「急Call」回港開會

維護國家安全是頭等大事，政府最新建議訂立國安附屬法例，若特首發出證明書判定某刑事罪行案件涉及國安，案件即屬危害國安案件，相關交替罪行亦屬國安罪行。立法會保安、司法及法律兩個事務委員會昨舉行聯席會議討論，由於事出突然，多名身兼港區人大代表的議員原本正在北京調研，最終亦要「八百里加急」臨時趕返香港開會。

議員出差期間急召回港有先例

國安相關法例向來是高度機密，醞釀時間短，事前亦不容漏出風聲。立法會秘書處周日傍晚才通知立法會召開聯席會議，至周一早上9時，政府向立法會提交文件，下午12時45分召開會議，前後不足24小時。政府去年5月訂立另一附屬法例，細化駐港國安公署角色、訂明禁地等內容，由通知到召開聯席會議，同樣只相隔一天，文件亦是會議當日早上才公開。

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人大抵京後收通知 在港有「重要會議」

本欄上周提及，港區人大代表上周五出發前往河北雄安新區考察，盼親自調研為建設北都帶來啟示。據了解，首兩日行程在北京，周日才轉往雄安新區考察，惟一眾身兼人大代表的議員周五抵達京城後，便收到通知周一在港有「重要會議」，兩個事務委員會的委員均須出席。多名身兼人大代表的議員，上周六行程完成後已脫隊，周日下午由北京啟程回港，無緣赴雄安新區。

議員出差期間被「急Call」回港早有先例，2024年北京兩會期間，正值《維護國家安全條例》立法，因應23條立法相關法案委員會「開快車」，多名身兼港區人大、政協委員的立法會議員，即使正在北京開會亦要告假，提前返港開會。一年一度的全國兩會尚且如此，今次考察提早離隊亦自然不過。

目前36名港區人大代表中，有15人同時是立法會議員，昨日會上所見，身兼上述兩個事務委員會委員的人大代表，包括梁美芬、陳曼琪、陳曉峰、吳永嘉、陳勇、黃錦良、樓家強均有出席會議。其中經民聯吳永嘉問及，假設被告人原本因盜竊罪被起訴，但審訊期間發現盜竊目的是為取得危害國安物品，關注整個審訊程序是否會轉為由指定法官處理。

另一身兼人大代表的工聯會議員吳秋北，本身並非兩個事務委員會委員，但他亦從北京回港，昨日列席會議並提問。他向筆者指，由於聯席會議邀請全體議員，關心議題的議員皆可報名，他認為國安相關法例相當重要，因此報名參與。港區人大代表召集人陳勇則指，國安重要性不言而喻，作為議員兼人大代表，定當隨時準備出席會議，強調是份內事。

今次訂立國安附屬法例，重點是若某刑事案件涉及國安，特首可發出證明書，指明案件屬危害國安案。不過外界對此頗多曲解，有網民甚至演繹成交通違例，亦可能變成國安案件。有政圈中人指，感覺上今次訂立附屬法例較多市民關注，可能擔心會造成「天羅地網」，認為當局應多用例子說明，強調今次建議無改變任何罪行罰則，令市民放心。

聶風