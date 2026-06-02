官員「反駁成風」？李慧琼：個別官員表述或令人難受 已向政府反映

本屆政府重視行政主導。近期政圈有意見指，個別政府官員對議員不同意見「反駁成風」，構成政治壓力，不利行政立法良性互動。立法會主席李慧琼今日（2日）與傳媒茶聚期間提到，確實有個別官員表達方式或令議員難受，已向政府反映相關情況。她又笑言，官員回應議員提問時可以「熟書啲」 ，但認為總體而言政府都非常重視立法會意見。

李慧琼：行政立法關係是長期互動、磨合過程

李慧琼指，行政立法關係是一個長期互動、磨合、探索的過程，正如行政長官所言，政府官員與議員看事情角度不同很正常，但認為大家都是為香港整體利益出發。當然，議員發言的言辭也要負責任，要做足調研，方可更有說服力，未研究充足前不應隨便發言。

立法會主席李慧琼。

《星島》政情專欄「大棋盤」今日引述消息指，個別官員或存在「老奉」要議員支持政策的心態。李慧琼回應時證實，確有議員反映有某些官員表達方式「令佢有啲難受」，已向政府當局反映。

記者、攝影：林劍

相關新聞：

大棋盤︱「五年規劃」月內諮詢 年底出台前料先交立會討論