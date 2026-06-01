陳茂波：首季經濟增長5.9% 創五年來最高季度增幅 料基本及整體通脹上調至2.5%及2.6%

立法會財經事務委員會會議今早（1日）舉行，財政司司長陳茂波簡報香港整體經濟最新狀況，表示儘管環球經濟面對地緣政治及息口走向等不確定因素，香港經濟在今年開局表現亮眼，首季錄得5.9%增長，創五年來最高的季度增幅，經季節性調整後按季上升2.9%。

全年經濟增長預測維持2.5%至3.5%

受惠於全球人工智能相關電子產品需求龐大以及亞洲區內貿易活躍，陳茂波說，首季整體貨物出口實質增長2.3%，連續十季錄得增長；4月份整體商品出口貨值按年升幅，進一步加快至42.9%。

展望未來，陳茂波表示，雖然首季經濟表現勝預期，但外圍環境仍充滿變數。中東衝突干擾全球能源及物流供應鏈，加上美國通脹升溫令聯儲局年內減息機會微，甚至有加息可能，為環球及本地經濟前景帶來下行風險。因此，政府決定維持2026年全年經濟增長2.5%至3.5%的預測。

油價急升︱通脹預測上調至2.5%及2.6%

通脹方面，陳茂波指受國際油價上升影響，近月基本消費物價通脹率略有加快。考慮到相關因素，政府將2026年基本和整體消費物價通脹率預測，分別由原來的1.7%及1.8%，上調至2.5%及2.6%。

立法會財經事務委員會會議今早（1日）舉行，財政司司長陳茂波簡報香港整體經濟最新狀況。

首季私人消費開支增至4.9% 零售總銷貨價值升12.1%

旅遊業方面，首季訪港旅客人次超過1,430萬，按年大增17%，創疫情後新高；4月份及五一黃金周期間，訪港旅客人次亦分別按年上升10%及8%，帶動旅遊服務輸出蓬勃增長。在勞工收入持續上升及資產市場回暖的帶動下，本地消費復甦更為穩固。首季私人消費開支加快增長至4.9%，創兩年半以來最快升幅；零售業總銷貨價值上升12.1%。

勞工市場持續改善，2月至4月經季節性調整的失業率微跌至3.7%，首季全職僱員平均每月就業收入按年上升5.6%。物業市場方面，樓市持續向好，呈現價量齊升。繼去年樓價上升3.6%後，今年首四個月再升5.7%；4月份住宅交投量更突破7,000宗，創下兩年新高。