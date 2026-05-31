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李慧琼、李家駒黃大仙開聯合辦事處 未來擬增四辦事處加強地區服務

政情
更新時間：13:14 2026-05-31 HKT
發佈時間：13:14 2026-05-31 HKT

立法會主席李慧琼與選委界立法會議員李家駒在黃大仙下邨設立聯合辦事處，今日（31日）舉辦開幕典禮。李慧琼透露，團隊會加強地區服務，未來期望於區內再增設四個辦事處，以更好地服務市民。問及會否邀請李家駒加入民建聯，李慧琼強調，現時議會內所有議員均屬愛國者，認為各方應無分彼此，攜手合作。

李慧琼：擬於區內再增設四個辦事處

李慧琼表示，黃大仙區是個長者人數較多、且擁有多個公共屋邨的社區，早前雨季曾出現水浸，她感謝局長及專員的帶領，令改善雨季排水工程取得一定成績。她表示，明日約見民政專員實地視察，強調在風季及雨季來臨前，政府已作充足準備，議員團隊亦會繼續做好相關工作。

李家駒表示，辦事處計劃持續推動「文化進社區」活動，內容包括邀請作家與藝術家進入社區、舉辦社區聽書活動、親子與繪本工作坊，以及生活體驗等。他又指，現場設有「九龍城寨VR體驗區」，並結合國家航天員主題，提供航天相關的體驗活動。

開幕典禮獲民政及青年事務局局長麥美娟、房屋局局長何永賢、教育局局長蔡若蓮擔任主禮嘉賓。

麥美娟表示，過去經常與議員提到「五個開」的服務理念，包括「開辦事處」，即為議員提供地區服務據點；「開工」即議員及團隊投入工作；「開門」即讓街坊隨時進入辦事處；「開口」即鼓勵團隊與居民多溝通、多交流，以及「開心」即讓每位街坊生活愉快、安居樂業。

她續指，現屆政府15個局長有8人為女性，加上現時立法會主席由女性擔任，展現香港的前瞻性，「希望各位姐姐妹妹可以同我哋嘅兄弟一齊發揮地區力量，為市民提供更優質服務。」

何永賢表示，知悉李慧琼日後將在富山邨開辦事處。她提到，富山邨正推行「幸福屋邨」先導計劃。團隊於幼稚園附近的有蓋空間，加入色彩設計、座椅及其他便民設施，活化舊有區域，方便接送學童的家長等候。她期望將此模式推廣至全港老舊屋邨，提升居民幸福感。

蔡若蓮表示，黃大仙區擁有優質的幼稚園、中小學乃至特殊學校，能滿足不同學童的學習需要。隨學齡人口變化，學生教育需求亦日益多元，需要學校、社區及議員攜手合作，運用「整條村的力量」，幫助每位學童得到最適切照顧。

記者、攝影：黃子龍

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