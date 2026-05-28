大棋盤｜網約車牌照轉風向 「低開」1萬個 司機走向職業化？

廣受關注的網約車規管，政府前日終公布最關鍵的牌照數目，現階段限於1萬個，比早前盛傳的1.3萬至1.5萬個為少，政界亦覺得撲朔迷離。有議員分析可能要達致「勢力均衡」效果，避免易放難收，因而謹慎起步。亦有人關注，網約車司機似乎有走向職業化趨勢，「共享經濟」已不再適用。

根據政府文件，現時網約車每日提供11.4萬個車程，日後合法化後，局方假設由於牌照、保險等要求增加營運成本，網約車司機會比現時「勤力」，每人日均營運約6小時，每小時約完成兩個行程，即1萬輛網約車每天共可提供約12萬個行程，與現時市民需求相若。

不過正如文件提到，網約車司機以兼職為主，現時6至7成司機每周工作少於20小時，即每日不足3小時，惟網約車合法化後，又如何確保1萬輛網約車每日齊齊上線、司機開足6小時，難免令人擔心推算數字過於樂觀。

最大效果趕走一些「為樂趣」兼職司機

有熟悉業界的人士認為，當局假設網約車司機每日開工6小時，這近乎是全職工作，最大效果是趕走一些「為樂趣」、順路過海、假期才開車賺外快的兼職司機，即上述每周工作少於20小時的司機；而現時實際上每日在街上行走的網約車，據估計約1.5萬輛，政府將之納入規管，並只發1萬個牌照，反而有利的士生意，業界實在毋須擔心「無咗個餅」。

不過網約車在香港興起，本身是「共享經濟」產物，若網約車走向全職化，與的士某些功能定位便可能重疊。實政圓桌議員莊豪鋒認為，網約車合法化後，很大機會是走向職業化，司機要有一定開工時數及接單量才可繼續，直言當法規和監管制度形成後，已非當初「共享經濟」的原意。

網約車牌照數目終揭盅，「風向」亦幾經轉變，尤其是本月初政府提交附屬法例修訂建議，文件引述有意見認為最少1萬個或1.5萬個，當時政圈已盛傳，牌照數目「1萬起跳」是幾可肯定，甚至傾向多發數千個，以確保市民叫車體驗不會比現時差。

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曾傳發1.3萬個牌 建制料為減低反彈

直至前日文件出台前夕，有風聲流傳配額為1.3萬個，但後來證實只是「低開」1萬個，與外界預期頗有出入。運物局局長陳美寶昨日在立法會被問到為何「臨時壓低」數目，以及是否受到的士界壓力，她說本港交通生態獨特，綜合考慮意見後決定，強調1萬個起步是審慎穩妥，並會動態調整。

有議員認為，的士業在社會形象負面，單憑他們沒有足夠「牙力」令政府減少牌照數目，但站在勢力均衡角度，總不可能令網約平台太過得勢，不排除背後有些政治上的考量，先從保守數目做起，並不為過。亦有建制中人指，的士業是典型的利益固化藩籬，這源於的士牌壟斷和成為私產，今次改革觸動業界利益，以穩行先亦無可厚非，以減低反彈。

莊豪鋒倡預留5000個配額 按實際情況迅速增發

莊豪鋒亦形容政府做法謹慎，若按照運力比例推算，應需要約1.5萬至1.8萬個牌照，才能維持現時市場運力，相信局方刻意壓低首階段數目，希望有「走盞位」讓市場慢慢調節，因網約車合法化後的實際影響，仍屬未知之數。他建議保留機制彈性，例如掌握5000個配額，毋須每次重新經過附屬法例程序，便可於實施首月或初期，視乎實際需求迅速增發牌照。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌則指，網約車規管屬新事物，政府目前缺乏實質的本地營運數據，故同意須審慎起步。他強調牌照數量「易放難收」，擔心初期若發放過多牌照，會加重路面交通負荷，甚至業界惡性競爭。

聶風

