網約車︱政府擬發1萬牌照 的士業界斥惡性競爭：無限制到佢日後只做兼職

運輸及物流局昨就網約車服務的規管細節，向立法會提交文件，建議牌照初期定於1萬個，動態調整，並就網約車服務牌照收取每年120萬元的牌照費用。的士小巴商總會理事翁國豪今早（5月27日）在商台節目表示，雖然政府方面稱網約車以兼職為主，但始終無法保證合法化後網約車司機只以兼職工作為主，認為會形成惡性競爭。

翁國豪指，政府目前的運力估算主要是基於顧問報告的預計，即每日約有12萬網約車行程需求。然而他強調，網約車合法化後的實際運作情況將會有較大變化。他解釋，過去網約車司機只需自備車輛，並於單一平台上登記即可營運；但未來若要正式申請牌照合法營運，司機或車主將需要付出額外成本。

相關新聞：

網約車︱政府擬發1萬個牌照 平台籌備需時 明年8月起必須領牌

業界料合法化後生態大變 更多網約司機為「回本」多開車

他強調，在營運成本增加的情況下，司機為求「回本」，勢必要花費更多時間上線接單。他預計合法化後的網約車司機會變得更「勤力」，這意味原本以兼職為主的營運模式可能發生巨變，甚至有更多司機轉為全職營運，「你發牌都冇話係兼職，或者限佢個時數」。雖然未來的發牌條件容許司機以兼職形式運作（例如每日僅上線一至兩個小時），但他質疑在實際成本驅使下，低工時運作未必能成為主流。

對於政府初期僅發放1萬個網約車牌照，翁國豪認為這個較為保守的數字有其必要性，若發牌數量一開始便過度放寬，「一下放太多，出咗去好難收得返」。他亦憂慮，本港路面交通目前已非常擠塞，若短時間內容許大量網約車湧入路面，勢必加劇交通擠塞問題，因此初期採取保守態度是合適的做法。

針對政府以司機每日平均工作6小時來推算運力，翁國豪認為這僅屬初步估算，最終仍需視乎司機實際營運時數。他表示，目前市場上的數據大多由單一網約車平台提供，未必能全面反映真實運作情況，政府必須在政策落實後掌握自己的實測數據，才能作出準確判斷。至於牌照數量的「動態調整」機制，他預期政策推行初期的數據最為敏感，政府需要較頻密地進行檢討及調整；待市場運作逐漸成熟和穩定後，調整頻率才會相應減慢。