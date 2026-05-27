政府擬向基金注資46億 支持香港郵政未來3年運作 包括5.1億翻新空郵中心

為確保香港郵政能持續以合理的價錢向市民提供高效可靠的公共郵政服務，商務及經濟發展局、香港郵政今日（27日）向立法會提交文件，計劃由資本投資基金向營運基金注資46億元，以支持香港郵政預計在未來三年的運作，當中的5.1億元會用於翻新現有空郵中心及購置中央物料處理系統。

儲備僅夠營運不足一年

根據當局提交文件指出，儘管香港郵政已採取開源節流措施，惟隨著國際形勢轉變和營運成本上漲，營運基金的財政狀況依然嚴峻。根據郵件量趨勢與收支預測，營運基金難以支持香港郵政持續營運。

文件提到，根據現行郵件量趨勢與收支預測，營運基金的現金儲備預計僅可足夠支付香港郵政少於一年的營運開支，因此建議注資對香港郵政持續營運是必須的短期財務方案，確保公共郵政服務不受影響，同時讓香港郵政繼續善用營運基金的定位，爭取時間加大力度推行一系列開源節流的措施，務求以更具成本效益的方式提供郵政服務。

撥5.1億翻新空郵中心 引入自動化分揀設備

文件續指，空郵中心當年設置的郵件處理系統及設備使用近30年，已屆使用年限，加上相關設備的零件供應日漸短缺，難以持續維修保養。為應對未來長遠的業務發展，空郵中心將安裝精簡高效的新一代物料處理系統，為未來業務提供靈活、高效且具成本效益的運作基礎。新系統將引入自動化分揀設備，以提升運作效能及分揀準確度，同時設置內部輸送系統貫穿各處理環節，盡量減少人手處理的工作，並配備自動化存取系統，以集中管理及暫存郵件，進一步優化空間運用及提升郵件流轉效率。

上述翻新工程包括設置新一代中央物料處理系統完成後，空郵中心將主要負責出入口空郵郵件處理程序；旁邊的臨時空郵處理設施則提供輔助分揀、高峰期應急處理，並作為業務緩衝區，為電商客戶提供專項定制服務。此運作模式有助因應業務類型實施分流安排，大幅提升營運韌性以應對未來電商郵件業務的需求，同時亦預留擴充通道，未來按業務及運作情況可將空郵中心與臨時處理設施連接，發揮更大協同效應。

當局提到， 相關工程造價估算總額，包括翻新現有空郵中心、購置中央物料處理系統及與調遷相關費用在內，按付款當日價格計算為5億1,000萬元。與財委會2021年批准撥款46億1,130萬元的空郵中心重建計劃相比，上述方案的開支減少接近9成（約41億元），反映政府致力以更具成本效益的方式提供公共服務，確保公共資源得以善用。上述方案工程目標最早於2029年底完成。期間，香港郵政會繼續沿用現有過渡性運作安排，確保空郵服務不受影響。

記者︰黃子龍