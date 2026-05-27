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73歲盧偉國再婚 10月迎娶90後粵劇演員余仲欣 準外父余伯樂：我無問題｜Kelly Online

政情
更新時間：12:36 2026-05-27 HKT
發佈時間：12:36 2026-05-27 HKT

現年73歲的經民聯主席盧偉國傳出喜訊，據悉他今年10月與90後粵劇演員余仲欣步入婚姻殿堂。盧偉國接受《星島頭條》查詢時確認消息屬實，本周五（29日）在經民聯總部舉行記招，與未婚妻余仲欣齊齊見傳媒。

黨團會議上親自宣布喜訊

據了解，經民聯日前召開黨團會議期間，盧偉國攜同余仲欣出席，向黨友介紹其背景，並正式宣布兩人將於今年10月結婚。

兩人因粵劇結緣 余仲欣父親為馬評人余伯樂

盧偉國向《星島頭條》查詢表示，感謝媒體的關心，形容自己非常開心，本周五會跟余仲欣會見傳媒，「兩個人一齊見會好啲嘛」。據聞盧偉國與余仲欣早就相識，曾同台演出粵劇劇目《爛賭二贖老婆》，戲中盧偉國稱呼對方為「老婆」。

翻查資料，余仲欣於加拿大出生，父親為著名馬評人余伯樂，畢業於加拿大麥基爾大學細胞及生物學系及獸醫系，其後亦在香港城市大學修讀獸醫學。她在家人影響下，余仲欣5歲就學習唱曲，6歲初踏台板；在小學時期，連續三屆奪得香港校際粵曲比賽冠軍，並曾於香港演藝學院擔任兼職導師，負責教授粵曲唱科。

余伯樂：心情無問題 惟公務繁忙未能出席記招

余伯樂表示，其心情全無問題，指自己兩星期前得知消息，認為余仲欣一定是經過深思熟慮才作出決定，因此他本人無問題。不過因事務繁忙，未能出席周五的記者招待會。余伯樂與盧偉國於2000年相識，他大讚盧偉國為人重情。

盧偉國的原配黃少珍於2021年8月因心臟病離世，享年69歲。在翌年兩人結婚44周年紀念日之際，盧偉國以亡妻名義，分別在她曾就讀的大學及任教的中學設立獎學金。

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