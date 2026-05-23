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神舟二十三號｜李家超祝賀黎家盈成首位港產航天員  感謝國家高度認可創科人才

政情
更新時間：10:29 2026-05-23 HKT
發佈時間：10:29 2026-05-23 HKT

神舟二十三號載人飛船將於明晚發射升空。飛行乘組由朱楊柱、張志遠、以及香港的黎家盈組成，警隊出身的黎家盈成為首位香港航天員。行政長官李家超感謝國家對香港特區的支持和信任，同時祝賀黎家盈博士通過嚴格選拔和訓練成為國家第四批航天員，為國家航天事業貢獻香港力量。李家超預祝神舟二十三號飛行任務圓滿成功。

李家超祝賀黎家盈代表香港特區驕傲地參與國家航天任務，在太空翱翔探索。他指今日，香港特區迎來參與國家偉大航天事業歷史性的一日，中國載人航天工程辦公室公布，來自香港的載荷專家黎家盈博士，將成為神舟二十三號飛行乘組的成員，前往中國空間站執行任務。他衷心感謝國家對香港的信任，以及對香港創科人員的肯定和支持。

香港特區迎來航天夢歷史時刻

李家超表示，今年是國家「十五五」規劃開局之年，香港特區就迎來航天夢的歷史時刻，香港專家成為首次參與飛行任務的航天員，意義非凡，深感振奮。衷心感謝國家給予香港特區科技人才參與國家航天事業的寶貴機會。

神舟二十三號載人飛行任務航天員黎家盈博士（左）、朱楊柱（中）和張志遠（右）。政府新聞處
神舟二十三號載人飛行任務航天員黎家盈博士（左）、朱楊柱（中）和張志遠（右）。政府新聞處
來自香港特別行政區的載荷專家黎家盈。政府新聞處
來自香港特別行政區的載荷專家黎家盈。政府新聞處

他指，香港特區一直積極貢獻國家航天工程，不同科研機構與大學踴躍參與航天科研項目，包括為國家的月球及火星探測任務提供系統、儀器和技術支援，以及於太空進行空間搭載實驗等。特區政府亦已在InnoHK創新香港研發平台下成立香港太空機械人與能源中心，積極參與國家有關航天任務。香港在『一國兩制』下具備背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，擁有五所躋身全球百強的大學，為培育及匯聚創科人才提供強大動能。

 充分顯示國家對香港創科人才高度認可

香港首次有科研人員參與飛行任務，不僅是對其個人能力的肯定，也充分顯示國家對香港創科人才、發展及成就的高度認可，更充分體現國家對香港科技發展的高度重視和關心支持。李家超熱烈恭賀黎家盈，誠摯祝福她圓滿完成飛行任務。

李家超表示，星空浩瀚，逐夢遠航。香港專家得以參與國家航天任務，都與有榮焉，振奮無比。祝願神舟二十三號任務圓滿成功，續寫中國航天輝煌篇章。

劉家盈：將全力以赴 不負國家和香港的期望

黎家盈感謝國家及特區政府的支持，並對能夠代表香港特區參與國家航天任務深感榮幸。她表示將全力以赴，不負國家和香港的期望。同時，她希望此次飛行能激勵更多香港青年投身創科領域，為國家科技自立自強貢獻力量。

創新科技及工業局局長孫東教授會率領香港特區的代表團，參與在酒泉衞星發射中心舉行的出征儀式。李家超期待與各位香港市民和全國同胞，一起見證神舟二十三號發射升空。
 

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