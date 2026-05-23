神舟二十三號｜ 港產太空人黎家盈完成200個訓練科目 目前整體狀態良好 乘組配合默契

中國載人航天工程辦公室今早（23日）在酒泉衛星發射中心舉行的發布會，載人航天工程新聞發言人張靜波宣布，經任務總指揮部研究決定，瞄準明晚11時08分發射神舟二士三號載人飛船，且將是中國載人航天任務首有香港太空人升空。

張靜波表示，航天員乘組由朱揚柱、張志遠和香港警司黎家盈組成，三人分別為航天駕駛員、飛行工程師和載荷專家，涵蓋國家現役三種航天員類型，朱揚柱擔任指令長。

一名航天員將開展1年期在軌駐留試驗

張靜波表示，朱楊柱執行過神舟十六號載人飛行任務，張志遠和黎家盈分別來自於第三批、第四批航天員，是首次執行飛行任務，其中張志遠入選前是空軍飛行員，黎家盈入選前在香港特區政府警務處工作。

他續稱，按計劃神舟二十三號載人飛船入軌後，將採用自主快速交會對接模式，對接於天和核心艙徑向端口，形成三船三艙組合體，目前船箭飛行產品質量受控，航天員乘組狀態良好，地面系統設施設備運行穩定，空間站組合體狀態正常，具備執行發射任務條件。神舟二十一號航天員乘組在與神舟二十三號航天員乘組完成在軌輪換後返回東風著陸場。

張靜波亦稱，此次任務是空間站應用與發展階段第7次載人飛行任務，也是載人航天工程第40次飛行任務，任務主要目的是與神舟二十一號乘組完成在軌輪換，繼續開展空間科學與應用工作，實施航天員出艙活動及貨物進出艙，進行空間碎片防護裝置安裝、艙外載荷和艙外設施設備安裝與回收等任務，開展科普教育和公益活動，以及空間搭載試驗，持續發揮空間站綜合應用效益，同時乘組1名航天員將開展1年期在軌駐留試驗。

黎家盈已完成1700多個學時 目前整體狀態良好 乘組配合默契

《星島頭條》記者在記者會上問及黎家盈的情況，以及香港可如何協助國家航天事業發展時，張靜波表示她先後完成了八大類、200個訓練科目，累計1700多個學時，以優秀成績通過了飛行資格評定。他指根據任務安排，黎家盈完成了空間科學研究與技術試驗、空間站組合體管理，以及載人飛船和空間機械臂操作等飛行任務強化訓練，滿足執行飛行任務的各項要求，作為神舟二十三號飛行任務的載荷專家，目前整體狀態良好、乘組配合默契。

至於香港力量如何協助國家航天事業發展，張靜波稱，近年欣喜看到香港科研力量積極融入國家航天事業發展大局，香港高校和科研機構與國家相關科研團隊進行了深入交流合作。

他亦舉例本月剛剛發射的天舟十號貨運飛船，搭載了由香港高校承研的輕小型溫室氣體點源探測載荷，可對中低緯度範圍內重點排放點源的大氣CO2和CH4濃度進行高分辨率監測，與此同時，還有一些項目正在深入論證推進。

他相信在「一國兩制」下，能夠充分發揮香港國際化的優勢，進一步匯聚和培養高端科技創新人才，為國家載人航天事業發展貢獻力量。

為期1年太空駐留有三目的

張靜波表示，為期1年的太空駐留有三個目的，包括將實施國家首個太空人體研究計劃，全面獲取航天員更長期飛行數據，豐富任務實施經驗；二是將驗證航天員長期飛行健康保障能力，完善在軌醫療與防護體系；三是將為科學項目和相關技術驗證提供更長期的延續性研究機遇。

至於會由哪位航天員將執行此項任務，他表示後續會根據具體在軌任務執行情況予以確定。

據悉，黎家盈在本港出生和成長，2012年12月加入警隊，於去年4月擢升為警司。她擁有博士學位，專長資訊科技及電腦相關領域，加入警隊後一直在特別部門工作。據警隊內流傳消息，黎家盈育有3名子女，因為獲選拔為太空人，子女連同曾在政府做工程師的丈夫，已搬到北京定居。

記者、攝影：郭詠欣酒泉報道