立法會討論構建「幸福北都」議案 議員倡放寬公屋編配標準增居住面積

立法會（20日）討論「提高北部都會區人均居住面積，構建宜居『幸福北都』」議員議案。議案促請政府以北部都會區作先行先試，放寬公共租住房屋的人均編配標準，並鼓勵私人發展商提供更充裕居住空間。多名議員提出修正案，建議擴展規劃至全港、善用新興建築技術，以及加入切合年輕家庭的宜居元素。發展局局長甯漢豪表示，本港人均居住面積中位數僅16平方米，政府在規劃土地及房屋供應時會以住宅單位平均面積為基礎。未來30年目標將公私營房屋單位平均面積提升10%至20%，其中私樓目標增至最高90平方米，公營房屋增至最高60平方米，相關假設已應用於北部都會區等新發展區規劃中。

倡北都作試點放寬公屋編配標準

議案指出，根據《香港2030+：跨越2030年的規劃遠景與策略》報告，政府估算未來整體土地需求時，假設單位平均面積將增加10%至20%。由於北部都會區可提供逾3,000公頃新發展土地，具備落實增加人均居住面積願景的條件。

議案亦指，為協助政府制定首份香港五年規劃，並全面發展北部都會區為宜居都會區，議案促請當局提高區內人均居住面積。具體建議包括以先行先試方式，放寬區內公共租住房屋的人均編配標準；同時鼓勵發展商在私人發展項目中提供更充裕的居住空間，並加快興建各項生活配套設施，全方位構建「幸福北都」。

多名議員提修正案

多名立法會議員就議案提出修正案。選委界鄧銘心建議，香港五年規劃應以「美麗繁榮香港」為發展願景，促請政府在構建「幸福北都」的過程中累積經驗，逐步將相關規劃標準推展至其他地區，落實增加全港人均居住面積。九龍西梁文廣則形容北部都會區發展為房屋供應帶來歷史性機遇，建議提高區內公營房屋較大單位的供應比例，適度增加資助出售房屋的面積及優化基本配置，以提升市民的居住幸福感。

在建築技術及發展參數方面，地產及建造界黃浩明促請政府善用「組裝合成」等新興建築技術，並適度放寬區內公營房屋發展項目的發展參數，避免因提高人均居住面積而影響整體房屋供應。工聯會梁子穎則建議在新發展項目中，增加資助出售房屋的較大面積單位數量，並加入切合年輕家庭生活模式的宜居元素，以吸引年輕家庭及區內發展所需的人力遷入。

發展局局長甯漢豪回應時表示，香港人居住面積細小是不爭的事實。根據政府統計處2021年人口普查結果，全港家庭住戶的人均居所樓面面積中位數為16平方米（約172平方呎）。此數字較鄰近地區及先進城市低，差距介乎18%至逾40%。

甯漢豪指出，人均居住面積僅為一項統計數字。由於難以掌握單一住宅單位內的實際居住人數，政府在規劃居住空間及安排住宅土地供應時，並非以人均面積為出發點，而是採用住宅單位的平均面積作部署。

未來單位面積目標增大一至兩成

為改善市民居住空間並回應社會訴求，發展局與規劃署發布的《香港2030+》最終報告中，採用了增加住宅單位平均面積10%至20%作為估算未來住宅土地需求的假設。當時推算參考了全港房屋面積分布比例，以私營單位平均總樓面面積75平方米、公營房屋平均50平方米作為基準。

當局假設在未來30年內，私營房屋單位平均面積可提升至82.5至90平方米，公營房屋單位面積則提升至55至60平方米，並以此目標規劃土地需求。現階段政府在規劃北部都會區各新發展區時，已透過各項技術評估進行不同情境測試，當中亦涵蓋了相關平均單位面積的考量。