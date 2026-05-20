部門首長責任制｜政府釐清常秘受查範圍 田北辰表歡迎惟憂條文字眼惹爭議

政府今日（20日）向立法會提交「行政責任兩級調查機制」相關文件。實政圓桌召集人田北辰對當局回應訴求表示歡迎。但他指出，文件與規例中有關受查人士作供的字眼存在差異及含糊之處，質疑受查人若拒絕合作是否屬違法。他憂慮相關文字漏洞日後或引發司法覆核，促請當局在立法時釐清。

成功爭取以正式文件確立常秘納受查範圍

田北辰指，政府於4月中推出關於「部門首長責任制」文件時，未有將最高級別的公務員，即常任秘書長納入受查範圍，引起社會及其質疑。當局其後雖以信件形式通知立法會，表明常秘亦會納入「行政責任兩級調查機制」之中，但實政圓桌認為，政策文件是政府與立法會溝通最重要橋樑，重大轉變不能僅以信件草草了事，故要求當局必須以正式書面文件交代。田北辰表示，政府今日向立法會提交了參考資料摘要，在內文及條文均清晰列明相關安排，正式回應了其訴求，他對此轉變表示讚賞。

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中英條文字眼不一 質疑受查人可否拒絕作供

然而，田北辰對調查程序中關於「陳述與申述」的部分表達關注，並指出文件內文與規例條文的字眼存在不一致。他引述文件內文指，相關人士「應按」（should）調查小組要求作陳述；但規例條文卻寫為「可」（may）作陳述。他質疑相關中英文版本及不同表達方式的意思是否一致，並關注這是否意味著相關人士有權拒絕作出陳述。

此外，文件列明調查小組獲賦權履行調查職能，包括要求任何人士交出或讓小組取覽相關資料、提供解釋、面見並回答問題等。田北辰質疑，若被要求的人士拒絕小組的要求，是否會構成違法。田北辰強調，雖然這些差異看似是「文字遊戲」，但在過往涉及政府的司法覆核案件中，往往就是源於這類字眼上爭議。